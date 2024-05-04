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Стиль життя

Віталій Козловський показав рідкісний знімок двомісячного сина (фото)

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Фото: Instagram/vkozlovskiy | Віталій Козловський із сином

Оскар народився наприкінці лютого 2024 року. Його мамою стала давня піарниця Козловського Юлія Бакуменко, з якою музикант одружився в грудні 2023.

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Український співак Віталій Козловський показав рідкісний кадр з двомісячним первістком Оскаром. Фото зі спадкоємцем музикант опублікував в Instagram.

На знімку молодий батько позував, тримаючи в руці маленького сина та посміхаючись у дзеркало.

Зокрема, Віталій Козловський порозмірковував про кількість хейту, який шириться в мережі.

"Доводиться визнати, що принцип "кусай ближнього", — це національна українська розвага. Чи засмучує це? — Уже ні, інші пріоритети. Але висновок один: кожен сам за себе. На жаль", — зазначив співак.

Козловський додав, що потрібно продовжувати робити свою роботу та вірити в людей, а його дружина Юлія Бакуменко підтримала Віталія в коментарях.

"Люблю вас обох. І точно знаю, що твої щирі наміри важливіші за те, хто що скаже", — написала мама маленького Оскара.

Віталій Козловський із сином

Зазначимо, що про народження сина Віталія Козловського стало відомо у квітні 2024 року, попри те, що малюк зʼявився на світ наприкінці зими.

Новину про вагітність Козловський дізнався від своєї коханої Юлії Бакуменко, коли вже був мобілізований і якраз проходив навчання на полігоні.

Пара одружилася ще наприкінці 2023 року та тримала особисте життя в таємниці. Обраницею музиканта стала Юлія Бакуменко, яка багато років працювала його піарницею.

Віталій Козловський з дружиною

Нагадаємо, Віталій Козловський повернувся на службу в ЗСУ.

Також Фокус писав про "вагітну" фотосесію Віталія Козловського з дружиною.