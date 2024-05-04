Віталій Козловський показав рідкісний знімок двомісячного сина (фото)
Оскар народився наприкінці лютого 2024 року. Його мамою стала давня піарниця Козловського Юлія Бакуменко, з якою музикант одружився в грудні 2023.
Український співак Віталій Козловський показав рідкісний кадр з двомісячним первістком Оскаром. Фото зі спадкоємцем музикант опублікував в Instagram.
На знімку молодий батько позував, тримаючи в руці маленького сина та посміхаючись у дзеркало.
Зокрема, Віталій Козловський порозмірковував про кількість хейту, який шириться в мережі.
"Доводиться визнати, що принцип "кусай ближнього", — це національна українська розвага. Чи засмучує це? — Уже ні, інші пріоритети. Але висновок один: кожен сам за себе. На жаль", — зазначив співак.
Козловський додав, що потрібно продовжувати робити свою роботу та вірити в людей, а його дружина Юлія Бакуменко підтримала Віталія в коментарях.
"Люблю вас обох. І точно знаю, що твої щирі наміри важливіші за те, хто що скаже", — написала мама маленького Оскара.
Зазначимо, що про народження сина Віталія Козловського стало відомо у квітні 2024 року, попри те, що малюк зʼявився на світ наприкінці зими.
Новину про вагітність Козловський дізнався від своєї коханої Юлії Бакуменко, коли вже був мобілізований і якраз проходив навчання на полігоні.
Пара одружилася ще наприкінці 2023 року та тримала особисте життя в таємниці. Обраницею музиканта стала Юлія Бакуменко, яка багато років працювала його піарницею.
Нагадаємо, Віталій Козловський повернувся на службу в ЗСУ.
Також Фокус писав про "вагітну" фотосесію Віталія Козловського з дружиною.