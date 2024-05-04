Виталий Козловский показал редкий снимок двухмесячного сына (фото)

Оскар родился в конце февраля 2024 года. Его мамой стала давняя пиарщица Козловского Юлия Бакуменко, на которой музыкант женился в декабре 2023.

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Украинский певец Виталий Козловский показал редкий кадр с двухмесячным первенцем Оскаром. Фото с наследником музыкант опубликовал в Instagram.

На снимке молодой отец позировал, держа в руке маленького сына и улыбаясь в зеркало.

В частности, Виталий Козловский порассуждал о количестве хейта, который распространяется в сети.

"Приходится признать, что принцип "кусай ближнего", — это национальное украинское развлечение. Расстраивает ли это? — Уже нет, другие приоритеты. Но вывод один: каждый сам за себя. К сожалению", — отметил певец.

Козловский добавил, что нужно продолжать делать свою работу и верить в людей, а его жена Юлия Бакуменко поддержала Виталия в комментариях.

"Люблю вас обоих. И точно знаю, что твои искренние намерения важнее того, кто что скажет", — написала мама маленького Оскара.

Виталий Козловский с сыном

Отметим, что о рождении сына Виталия Козловского стало известно в апреле 2024 года, несмотря на то, что малыш появился на свет в конце зимы.

Новость о беременности Козловский узнал от своей возлюбленной Юлии Бакуменко, когда уже был мобилизован и как раз проходил обучение на полигоне.

Пара поженилась еще в конце 2023 года и держала личную жизнь в тайне. Избранницей музыканта стала Юлия Бакуменко, которая много лет работала его пиарщицей.

Виталий Козловский с женой

Напомним, Виталий Козловский вернулся на службу в ВСУ.

Также Фокус писал о "беременной" фотосессии Виталия Козловского с женой.