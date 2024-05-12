12 травня — День матері в Україні: коли і як відзначають свято в різних країнах світу

У 1910 році вперше штат Вірджинія визнав День матері офіційним святом. У різних країнах відзначають День матері в різні дати, а в багатьох існують свої традиції, щоб висловити повагу і любов матерям.

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Мама — найголовніша людина в житті кожної людини. Мама завжди зрозуміє, пробачить, підтримає, а інколи й насварить, та буде безумовно любити, незважаючи ні на що. Відповідно до Указу Президента України від 1999 року День матері відзначають у другу неділю травня, у 2024 році дата свята — 12 травня. Фокус зібрав інформацію про те, в які дати і як святкують цей зворушливий день в інших країнах світу.

Коли відзначають День матері у світі

У США ще 1908 року громадянка Анна Джервіс запропонувала заснувати День матерів на згадку про свою маму. У 1910 році штат Вірджинія першим визнав День матері офіційним святом.

У світі відзначають День матері в різні дати, зокрема:

другий тиждень лютого — Норвегія;

3 березня — Грузія;

8 березня — Азербайджан, Албанія, Болгарія, Казахстан, Таджикистан, Лаос, В'єтнам, Узбекистан, Молдова, Афганістан;

21 березня — Єгипет, Катар, Лівія, ОАЕ, Сомалі, Йорданія, Ірак, Оман;

перший тиждень травня — Іспанія, Литва, Румунія, Угорщина, Португалія, Ангола;

10 травня — Мексика, Гватемала, Сальвадор;

другий тиждень травня (понад 85 країн) — Україна, США, Австралія, Австрія, Бельгія, Бразилія, Естонія, Німеччина, Греція, Італія, Індія, Латвія, Куба, Нідерланди, Філіппіни, Чилі, Японія, Канада, Фінляндія, Швейцарія, ПАР, Тайвань, Данія, Чехія, Колумбія та багато інших.

Як відзначають День матері

У країнах світу не тільки різні дати Дня матері, а й різні традиції. Як правило, мамам дарують квіти та подарунки, проте в деяких країнах є і свої особливості свята.

Україна

Цього дня в Україні найріднішим жінкам у житті дарують квіти, подарунки, надсилають листівки та вірші, висловлюють повагу та любов. Чоловіки та діти намагаються виконувати побутові турботи, щоб мама змогла відпочити.

Автралія

В Австралії День матері не є офіційним святом. Традиція дарувати подарунки матерям зародилася 1924 року, щоб підбадьорити самотніх жінок. Традиційно цього дня матерям дарують печиво і хризантеми.

Мексика

10 травня відзначається День Матері в Мексиці. Цього дня вранці традиційно співають особливу пісню, присвячену матері, ба більше, сім'ї, які можуть собі дозволити, наймають оркестр для виконання. Діти співають, танцюють і обсипають маму в цей день. Сім'ї збираються разом і куштують національні святкові страви.

Ефіопія

Ефіопська версія Дня матері — фестиваль Антрошт, який відбувається після завершення сезону дощів. Сім'я збирається на свято, при цьому діти мають принести інгредієнти для приготування страв, доньки — овочі та фрукти, сини — м'ясо. Для мами готують святковий традиційний хаш.

Японія

У Японській імперії День матері вперше відзначили 6 березня 1931 року з нагоди дня народження Імператриці Кодзюн. Починаючи з 1949 року японці стали святкувати День матері щороку, кожної другої неділі травня. Цього дня прийнято вітати матерів і дарувати їм гвоздики та готувати їм страви.

Нагадаємо, 6 травня Фокус писав про те, коли відзначають міжнародний день без дієт. У цей день потрібно переключити свою увагу і зрозуміти, як без жорстких обмежень легко і просто розпрощатися із зайвою вагою.