12 мая — День матери в Украине: когда и как отмечают праздник в разных странах мира

В 1910 году впервые штат Вирджиния признал День матери официальным праздником. В разных странах отмечают День матери в разные даты, а во многих существуют свои традиции, чтобы выразить почтение и любовь матерям.

Related video

Мама — самый главный человек в жизни каждого человека. Мама всегда поймет, простит, поддержит, а иногда и поругает, и будет безусловно любить, несмотря ни на что. В соответствии с Указом Президента Украины от 1999 года День матери отмечают во второе воскресенье мая, в 2024 году дата праздника — 12 мая. Фокус собрал информацию о том, в какие даты и как празднуют этот трогательный день в других странах мира.

Когда отмечают День матери в мире

В США еще в 1908 году гражданка Анна Джервис предложила учредить День матерей в память о своей маме. В 1910 году штат Вирджиния первым признал День матери официальным праздником.

В мире отмечают День матери в разные даты, в частности:

вторая неделя февраля — Норвегия;

3 марта — Грузия;

8 марта — Азербайджан, Албания, Болгария, Казахстан, Таджикистан, Лаос, Вьетнам, Узбекистан, Молдова, Афганистан;

21 марта — Египет, Катар, Ливия, ОАЭ, Сомали, Иордания, Ирак, Оман;

первая неделя мая — Испания, Литва, Румыния, Венгрия, Португалия, Ангола;

10 мая — Мексика, Гватемала, Сальвадор;

вторая неделя мая (более 85 стран) — Украина, США, Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Эстония, Германия, Греция, Италия, Индия, Латвия, Куба, Нидерланды, Филиппины, Чили, Япония, Канада, Финляндия, Швейцария, ЮАР, Тайвань, Дания, Чехия, Колумбия и многие другие.

Как отмечают День матери

В странах мира не только разные даты Дня матери, но и разные традиции. Как правило, мамам дарят цветы и подарки, однако в некоторых странах есть и свои особенности праздника.

Украина

В этот день в Украине самым родным женщинам в жизни дарят цветы, подарки, присылают открытки и стихи, выражают уважение и любовь. Мужчины и дети пытаются выполнять бытовые заботы, чтобы мама смогла отдохнуть.

Автралия

В Австралии День матери не является официальным праздником. Традиция дарить подарки матерям зародилась в 1924 году, чтобы подбодрить одиноких женщин. Традиционно в этот день матерям дарят печенье и хризантемы.

Мексика

10 мая отмечается День Матери в Мексике. В этот день утром традиционно поют особую песню посвященную матери, более того, семьи, которые могут себе позволить, нанимают оркестр для исполнения. Дети поют, танцуют и осыпают маму в этот день. Семьи собираются вместе и пробуют национальные праздничные блюда.

Эфиопия

Эфиопская версия Дня матери — фестиваль Антрошт, который проходит после завершения сезона дождей. Семья собирается на праздник, при этом дети должны принести ингредиенты для приготовления блюд, дочери – овощи и фрукты, сыновья – мясо. Для мамы готовят праздничный традиционный хаш.

Япония

В Японской империи Дня матери впервые отметили 6 марта 1931 по случаю дня рождения Императрицы Кодзюн. Начиная с 1949 года японцы стали праздновать День матери каждый год, каждое второе воскресенье мая. В этот день принято поздравлять матерей и дарить им гвоздики и готовить им блюда.

Напомним, 6 мая Фокус писал о том, когда отмечают международный день без диет. В этот день нужно переключить свое внимание и понять, как без жестких ограничений легко и просто распрощаться с лишним весом.