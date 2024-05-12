День матері 12 травня 2024 року: історія та традиції свята

День матері — це одне з найзворушливіших свят. Коли День матері в Україні відзначають 2024 року, як у нас з'явилося це свято та його традиції — розповідаємо далі.

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Як в Україні з'явився День матері

Історія свята в Україні бере початок 1928 року, коли його вперше відзначили з ініціативи педагога Олександра Духновича в селі Нижня Ревуча на Буковині. Він запропонував вшановувати матерів і прищеплювати дітям шанобливе ставлення до жінки-матері.

За радянських часів свято не набуло широкого поширення, але вже після здобуття незалежності, 1999 року Указом Президента України Дню матері було надано офіційний державний статус.

Якого числа День матері відзначають в Україні у 2024 році

В Україні це свято, як і в більшості інших країн світу, відзначають у другу неділю травня — цього року це 12 травня.

День матері та його традиції

Головна традиція Дня матері — висловлення подяки, любові та поваги до мам. Цього дня прийнято дарувати квіти, подарунки, робити сюрпризи і влаштовувати сімейні свята.

Українці намагаються відвідати своїх матерів особисто, щоб просто побути поруч і висловити свою вдячність за все, що мама для них зробила. Якщо особиста зустріч неможлива, діти обов'язково телефонують і вітають, розповідаючи зворушливі історії з дитинства. У багатьох містах України в це свято відбуваються концерти та інші культурні заходи, приурочені до Дня матері. Нагороджуються багатодітні мами та матері-героїні. У школах і дитячих садках діти готують спеціальні святкові програми з піснями, танцями і віршами, присвяченими мамам. Виготовляють подарунки своїми руками.

День матері в Україні — це чудова нагода висловити безмежну вдячність найголовнішій людині в житті кожного — мамі, і нагадати їй про свою

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