"Кризовий момент": гуморист Іван Люлєнов розповів, що думає про жарти Кварталу 95 (відео)

Для Івана Люлєнова "Квартал 95" — це приклад того, якого рівня можна досягти. Артист вважає, що "кварталівцям" необхідно оновити колектив і залучити "молоду кров".

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Актор, гуморист і учасник Ліги сміху Іван Люлєнов, родом із Молдови, 11 травня розповів, що думає про скандали, пов'язані зі студією "Квартал 95". Своїми думками він поділився в інтерв'ю РБК.

Артист зазначив, що "Квартал 95" для нього — це приклад того, що можна зробити зі своєю командою, якого рівня можна досягти.

"Я не споживач, я не дивлюся Квартал... Не на мене цей контент. Кошового як поважав, так і поважаю. Може, я частково розумію, чому відбувається весь хейт, але не поділяю, тому що знаю його особисто. З Оленою Кравець ми спілкуємося, ставлення до неї респектне. З іншими не дуже-то спілкувався", — поділився Люлєнов.

Хейт щодо команди "Кварталу 95" гуморист пояснив так: "Чому так відбувається? Занадто багато агресії сьогодні, скоріше злості. Тому що війна, тому що важкі часи, всі хочуть знайти винного".

"Цю структуру побудував Володимир Олександрович, і вона є його частиною. Він був причетний до кожного процесу: від написання до постановки жарту на сцені. Зараз він президент, і такої людини там немає. Це закономірно, що є турбулентна зона, кризовий момент. Може, вони пройдуть його, знайдуть інший напрямок, може, хтось прийде і підкаже, візьмуть молодих, як це і відбувається... Вийде в них пустити молоду кров і перебудуватися — буде круто", — зазначив артист.

Крім цього, Іван Люлєнов думає, що його команда рухається в правильному напрямку, хоча й не вважає її "люксом" за змістом.

"Зараз я дивлюся наші виступи, і там жарти про сексизм, якісь наративи. Раніше такого не було, зараз це дуже гостро... Аналізуючи наші виступи зараз, я розумію, що за смислами біда, але напрямок і енергія, яка від нас випромінюється, правильна", — сказав гуморист.

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Нагадаємо, учасників студії "Квартал 95" у лютому 2024 року жорстко розкритикували після скандального номера про "дівчину зі Скадовська". А нещодавно, артисти нарвалися на критику через номер про військових у ТЦК. Зокрема, під час виступу актори вирішили зробити пародію на керівника одного з підрозділів ТЦК у Рівненській області. Для номера актори одягнули справжню військову форму з погонами, що викликало гнів українців.