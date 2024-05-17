Дівчина Бреда Пітта приміряла найпрактичніший ансамбль для прогулянки на вулиці (фото)

Інес намагається триматися подалі від уваги ЗМІ, тому кожна її поява стає інфоприводом.

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У той час, коли 60-річний американський актор Бред Пітт нескінченно судиться зі своєю колишньою дружиною, 48-річною Анджеліною Джолі, його 34-річна подруга, дизайнер ювелірних прикрас Інес де Рамон залишається для нього острівцем спокою і стабільності. Дівчину, яка уникає публічності, нещодавно бачили такою, що гуляє вулицями Лос-Анджелеса, повідомляє Daily Mail, і вона виглядала розслабленою.

А ще Інес продемонструвала ідеальний ансамбль для виходу на вулицю теплого весняного дня, одночасно зручний і ефектний. Дівчина одягла чорне боді з високим коміром і без рукавів, що облягало її струнку фігуру, і чорні прямі джинси. Образ вона доповнила чорним гостроносим взуттям на підборах, парою браслетів, а також великою чорною сумкою, перекинутою через плече.

Очі Інес сховала за сонцезахисними окулярами, а в руці тримала склянку з напоєм.

Інес де Рамон Фото: скрін

Бред та Інес вперше зустрілися в листопаді 2022 року після того, як їх помітили на концерті Боно. Це сталося через два місяці після того, як Інес розлучилася зі своїм чоловіком-актором Полом Веслі, зіркою "Щоденників вампіра", після трьох років шлюбу.

Пізніше дівчина була на прем'єрі "Вавилона" з Піттом у грудні 2022 року, після чого відбулося святкування дня народження, спільна зустріч Нового року і поїздка в Париж. Вона була присутня і на 60-річчі Бреда в грудні 2023-го.

Піт та Інес де Рамон разом відвідали Міжнародний кінофестиваль у Санта-Барбарі на початку лютого цього року, де Бред підтримав свого друга Бредлі Купера, який отримав нагороду "Видатний виконавець року".

За словами інсайдерів, актор неймовірно щасливий зі своєю подругою і навіть перевіз її у свій розкішний особняк. Подейкують, що пара вже замислюється про те, щоб перевести свої стосунки на новий рівень і створити сім'ю, а Пітт дуже хоче знову стати батьком. Примітно, що ні Бред, ні Інес ніяк не коментують свій роман. Усі інсайди для ЗМІ — робота рук, точніше язиків, людей із близького оточення пари.

Раніше Фокус писав, що на Бреда Пітта знову подали до суду.