Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Девушка Брэда Питта примерила самый практичный ансамбль для прогулки на улице (фото)

Инес де Рамон, личная жизнь, девушка Брэда Питта
Фото: inesdrmn/instagram | Инес де Рамон – новая любовь Брэда Питта

Инес старается держаться подальше от внимания СМИ, поэтому каждое ее появление становится инфоповодом.

Related video

В то время, когда 60-летний американский актер Брэд Питт бесконечно судится со своей бывшей женой, 48-летней Анджелиной Джоли, его 34-летняя подруга, дизайнер ювелирных украшений Инес де Рамон остается для него островком покоя и стабильности. Девушку, которая избегает публичности, недавно видели гуляющей по улицам Лос-Анджелесе, сообщает Daily Mail, и она выглядела расслабленной.

А еще Инес продемонстрировала идеальный ансамбль для выхода на улицу в теплый весенний день, одновременно удобный и эффектный. Девушка надела черное боди с высоким воротником и без рукавов, облегающее ее стройную фигуру, и черные прямые джинсы. Образ она дополнила черной остроносой обувью на каблуке, парой браслетов, а также большой черной сумкой, перекинутой через плечо.

Глаза Инес спрятала за солнцезащитными очками, а в руке держала стакан с напитком.

Инес де Рамон, девушка Брэда Питта Fullscreen
Инес де Рамон
Фото: скрин

Брэд и Инес впервые встретились в ноябре 2022 года после того, как их заметили на концерте Боно. Это произошло через два месяца после того, как Инес рассталась со своим мужем-актером Полом Уэсли, звездой "Дневников вампира", после трех лет брака.

Позже девушка была на премьере "Вавилона" с Питтом в декабре 2022 года, после чего последовало празднование дня рождения, совместная встреча Нового года и поездка в Париж. Она присутствовала и на 60-летии Брэда в декабре 2023-го.

Пит и Инес де Рамон вместе посетили Международный кинофестиваль в Санта-Барбаре в начале февраля этого года, где Брэд поддержал своего друга Брэдли Купера, получившего награду "Выдающийся исполнитель года".

По словам инсайдеров, актер невероятно счастливо со своей подругой и даже перевез ее в свой роскошный особняк. Поговаривают, что пара уже задумывается о том, чтобы перевести свои отношения на новый уровень и создать семью, а Питт очень хочет снова стать отцом. Примечательно, что ни Брэд, ни Инес никак не комментируют свой роман. Все инсайды для СМИ – работа рук, вернее языков, людей из ближнего окружения пары.

Ранее Фокус писал, что на Брэда Питта снова подали в суд.