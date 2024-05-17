Девушка Брэда Питта примерила самый практичный ансамбль для прогулки на улице (фото)

Инес старается держаться подальше от внимания СМИ, поэтому каждое ее появление становится инфоповодом.

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В то время, когда 60-летний американский актер Брэд Питт бесконечно судится со своей бывшей женой, 48-летней Анджелиной Джоли, его 34-летняя подруга, дизайнер ювелирных украшений Инес де Рамон остается для него островком покоя и стабильности. Девушку, которая избегает публичности, недавно видели гуляющей по улицам Лос-Анджелесе, сообщает Daily Mail, и она выглядела расслабленной.

А еще Инес продемонстрировала идеальный ансамбль для выхода на улицу в теплый весенний день, одновременно удобный и эффектный. Девушка надела черное боди с высоким воротником и без рукавов, облегающее ее стройную фигуру, и черные прямые джинсы. Образ она дополнила черной остроносой обувью на каблуке, парой браслетов, а также большой черной сумкой, перекинутой через плечо.

Глаза Инес спрятала за солнцезащитными очками, а в руке держала стакан с напитком.

Инес де Рамон Фото: скрин

Брэд и Инес впервые встретились в ноябре 2022 года после того, как их заметили на концерте Боно. Это произошло через два месяца после того, как Инес рассталась со своим мужем-актером Полом Уэсли, звездой "Дневников вампира", после трех лет брака.

Позже девушка была на премьере "Вавилона" с Питтом в декабре 2022 года, после чего последовало празднование дня рождения, совместная встреча Нового года и поездка в Париж. Она присутствовала и на 60-летии Брэда в декабре 2023-го.

Пит и Инес де Рамон вместе посетили Международный кинофестиваль в Санта-Барбаре в начале февраля этого года, где Брэд поддержал своего друга Брэдли Купера, получившего награду "Выдающийся исполнитель года".

По словам инсайдеров, актер невероятно счастливо со своей подругой и даже перевез ее в свой роскошный особняк. Поговаривают, что пара уже задумывается о том, чтобы перевести свои отношения на новый уровень и создать семью, а Питт очень хочет снова стать отцом. Примечательно, что ни Брэд, ни Инес никак не комментируют свой роман. Все инсайды для СМИ – работа рук, вернее языков, людей из ближнего окружения пары.

Ранее Фокус писал, что на Брэда Питта снова подали в суд.