"Я стимулюю свій мозок роботою": 101-річний практикуючий лікар розкрив секрет довголіття

Невролог Говард Такер упевнений, що "вихід на пенсію — ворог довголіття". Він вважає, що наполегливість і прагнення до знань — якості, які необхідні кожній людині в будь-якому віці.

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Американський доктор Говард Такер усе життя пропрацював у медицині. Середня тривалість життя чоловіків у США становить 73 роки, а Такер пропрацював лікарем 77 років. У липні йому виповниться 102 роки. Лікар продовжує продуктивно і з задоволенням працювати, повідомляє CNN.

Такер — невролог, який розпочав медичну практику 1947 року. Зараз він викладає студентам-медикам в Огайо. Книга рекордів Гіннесса визнала його "Найстаршим практикуючим лікарем". Такер, на думку журналістів, також є яскравим прикладом зростаючого явища: багато людей уникають виходу на пенсію і продовжують працювати в більш пізньому віці.

Відданість професії

Історія Говарда починається в Клівленді, США. Він народився в далекому 1922 році. Молодий Такер вирішив, що хоче займатися медициною як професією, і вступив до Університету штату Огайо. Після навчання вступив на службу до ВМС США під час Другої світової війни, а пізніше, у 50-х роках, під час Корейської війни, служив начальником відділу неврології Атлантичного флоту. Згодом став викладачем у Неврологічному інституті Нью-Йорка. Він настільки відданий професії, що продовжував працювати в найважчі періоди спалаху COVID-19 2020 року, хоча й перебував у "групі ризику" через свій вік.

Секрет довголіття Говарда Такера

За словами Такера, ключем до довголіття є наполегливість і прагнення до навчання. "Я застосовую до кожного дня той самий підхід, що й у 1947 році, коли я тільки починав. Я продовжую щодня багато чому вчитися у своїх колег і навіть студентів, яким я викладаю", — заявив лікар.

За його словами, дослідження показали, що підтримка стимуляції мозку може запобігти багатьом віковим когнітивним порушенням.

"Я стимулюю свій мозок роботою, хоча для тих, хто вийшов на пенсію або планує вийти на пенсію, підходящою альтернативою може бути хобі, що стимулює розумову діяльність. Вкрай важливо знати себе і розуміти свої межі та можливості, але я твердо вірю, що вихід на пенсію — ворог довголіття", — поділився Говард.

Лікар поділився, що почав практикувати задовго до КТ і МРТ. Він став свідком багатьох технологічних досягнень у своїй галузі. Протягом багатьох років йому доводилося часто пристосовуватися до мінливих технологій, що не завжди легко для людини в похилому віці. Багато лікарів, яких він знав, просто пішли на пенсію, тому що не хотіли вчитися користуватися комп'ютерами. З роками йому довелося внести корективи у свій розпорядок дня, але він бадьорий і намагається зберігати темп життя.

"Таке відчуття, що тільки вчора я ходив на обхід пацієнтів у лікарні о 5:00 ранку. Тепер, коли мені виповнюється 102, у цей час ще сплю. Але я прокидаюся о 8:30 ранку і готовий впоратися з майбутнім днем", — сказав невролог.

Нагадаємо, 1 квітня Фокус писав про те, що вчені запропонували простий спосіб збільшити тривалість життя. Дослідники впевнені, що ключ до довгої тривалості життя лежить буквально у нас під носом.