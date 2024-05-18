"Я стимулирую свой мозг работой": 101-летний практикующий врач раскрыл секрет долголетия

Невролог Говард Такер уверен, что "выход на пенсию — враг долголетия". Он считает, что настойчивость и стремление к знаниям — качества, которые необходимы каждому человеку в любом возрасте.

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Американский доктор Говард Такер всю жизнь проработал в медицине. Средняя продолжительность жизни мужчин в США составляет 73 года, а Такер проработал врачом 77 лет. В июле ему исполнится 102 года. Врач продолжает продуктивно и с удовольствием работать, сообщает CNN.

Такер — невролог, начавший медицинскую практику в 1947 году. Сейчас он преподает студентам-медикам в Огайо. Книга рекордов Гиннесса признала его "Старейшим практикующим врачом". Такер, по мнению журналистов, также является ярким примером растущего явления: многие люди избегают выхода на пенсию и продолжают работать в более позднем возрасте.

Преданность профессии

История Говарда начинается в Кливленде, США. Он родился в далеком 1922 году. Молодой Такер решил, что хочет заниматься медициной как профессией, и поступил в Университет штата Огайо. После учебы поступил на службу в ВМС США во время Второй мировой войны, а позже, в 50-х годах, во время Корейской войны, служил начальником отдела неврологии Атлантического флота. Впоследствии стал преподавателем в Неврологическом институте Нью-Йорка. Он настолько предан профессии, что продолжал работать в самые тяжелые периоды вспышки COVID-19 в 2020 году, хотя и находился в "группе риска" из-за своего возраста.

Секрет долголетия Говарда Такера

По словам Такера, ключом к долголетию являются настойчивость и стремление к обучению. "Я применяю к каждому дню тот же подход, что и в 1947 году, когда я только начинал. Я продолжаю каждый день многому учиться у своих коллег и даже студентов, которым я преподаю", — заявил врач.

По его словам, исследования показали, что поддержание стимуляции мозга может предотвратить многие возрастные когнитивные нарушения.

"Я стимулирую свой мозг работой, хотя для тех, кто вышел на пенсию или планирует выйти на пенсию, подходящей альтернативой может быть хобби, стимулирующее умственную деятельность. Крайне важно знать себя и понимать свои пределы и возможности, но я твердо верю, что выход на пенсию — враг долголетия", — поделился Говард.

Доктор поделился, что начал практиковать задолго до КТ и МРТ. Он стал свидетелем многих технологических достижений в своей области. На протяжении многих лет ему приходилось часто приспосабливаться к меняющимся технологиям, что не всегда легко для человека в преклонном возрасте. Многие врачи, которых он знал, просто ушли на пенсию, потому что не хотели учиться пользоваться компьютерами. С годами ему пришлось внести коррективы в свой распорядок дня, но он бодр и старается сохранять тем жизни.

"Такое ощущение, что только вчера я ходил на обход пациентов в больнице в 5:00 утра. Теперь, когда мне исполняется 102, в это время еще сплю. Но я просыпаюсь в 8:30 утра и готов справиться с предстоящим днем", — сказал невролог.

Напомним, 1 апреля Фокус писал о том, что ученые предложили простой способ увеличить продолжительность жизни. Исследователи уверены, что ключ к долгой продолжительности жизни лежит буквально у нас под носом.