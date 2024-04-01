Дожить до 120 лет: ученые предложили простой способ увеличить продолжительность жизни

В погоне за долголетием многие из нас обращаются к дорогим медицинским практикам и необычным процедурам, однако ученые уверены, что ключ к долгой продолжительности жизни лежит буквально у нас под носом.

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Исследования ученых все чаще указывают на четкую взаимосвязь между выбором образа жизни, например диетой, и генетикой, определяющей продолжительность нашей жизни. И среди множества этих диетических планов есть один, который привлекает внимание науки своим потенциалом увеличить продолжительность жизни — это "диета, имитирующая голодание", о которой недавно рассказали ученые. Они считают, что этот метод может стать ключевым компонентом в достижении продолжительности жизни не менее 120 лет, пишет GB News.

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Суть этой диеты заключается не в том, чтобы пересмотреть то, что мы едим, а в том, когда мы это делаем. Вальтер Лонго, профессор геронтологии и директор Института долголетия при Университете Южной Калифорнии, выступает за сбалансированный подход: 12 часов голодания, затем 12 часов, в течение которых разрешается принимать пищу, и предлагает проводить голодание в течение пяти дней подряд три раза в год. Этот режим призван обеспечить преимущества поста без необходимости резко сокращать ежедневное потребление пищи или значительно изменять свой рацион в долгосрочной перспективе.

Прерывистое голодание, частью которого является эта стратегия, может принимать различные формы. Некоторые люди предпочитают поститься 16 часов в день и есть в течение восьми часов, другие выбирают метод "2 по 500", ограничивая потребление калорий до 500 калорий два дня в неделю. Все эти методы, какими бы разными они не казались, объединяет общая цель: увеличить продолжительность жизни за счет влияния на процесс старения клеток и снижения риска заболеваний через наш метаболизм.

Поддержка потенциальной пользы прерывистого голодания для здоровья растет: исследования показывают, что оно может помочь справиться с весом, улучшить метаболизм и снизить риск хронических заболеваний, таких как диабет 2 типа и высокое кровяное давление. Несмотря на необходимость проведения дальнейших научных работ для полного понимания его эффектов, идея о том, что корректировка режима питания может оказать столь глубокое влияние на наше здоровье и долголетие, является привлекательной и многообещающей. Но, как всегда, прежде чем вносить значительные изменения в свой рацион, следует проконсультироваться с медицинскими работниками, чтобы убедиться в том, что это безопасный и правильный выбор лично для вас.

Ранее Фокус писал об обнаружении двух факторов, заставляющих нас стареть раньше. Новое исследование предполагает, что на скорость нашего старения также влияет место, где мы живем.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили лекарство от давления, увеличивающее продолжительность жизни. Возможно, наука и не открыла таблетку вечной молодости, но распространенный препарат от гипертонии подает надежды на эффективное замедление старения, согласно исследованию.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.