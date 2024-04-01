Дожити до 120 років: учені запропонували простий спосіб збільшити тривалість життя

У гонитві за довголіттям багато хто з нас звертається до дорогих медичних практик і незвичних процедур, проте вчені впевнені, що ключ до довгої тривалості життя лежить буквально у нас під носом.

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Дослідження вчених дедалі частіше вказують на чіткий взаємозв'язок між вибором способу життя, як-от дієтою, та генетикою, що визначає тривалість нашого життя. І серед безлічі цих дієтичних планів є один, який привертає увагу науки своїм потенціалом збільшити тривалість життя — це "дієта, що імітує голодування", про яку нещодавно розповіли науковці. Вони вважають, що цей метод може стати ключовим компонентом у досягненні тривалості життя не менше 120 років, пише GB News.

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Суть цієї дієти полягає не в тому, щоб переглянути те, що ми їмо, а в тому, коли ми це робимо. Вальтер Лонго, професор геронтології та директор Інституту довголіття при Університеті Південної Каліфорнії, виступає за збалансований підхід: 12 годин голодування, потім 12 годин, протягом яких дозволяється вживати їжу, і пропонує проводити голодування протягом п'яти днів поспіль тричі на рік. Цей режим покликаний забезпечити переваги посту без необхідності різко скорочувати щоденне споживання їжі або значно змінювати свій раціон у довгостроковій перспективі.

Переривчасте голодування, частиною якого є ця стратегія, може набувати різних форм. Деякі люди вважають за краще постити 16 годин на день і їсти протягом восьми годин, інші вибирають метод "2 по 500", обмежуючи споживання калорій до 500 калорій два дні на тиждень. Усі ці методи, якими б різними вони не здавалися, об'єднує спільна мета: збільшити тривалість життя за рахунок впливу на процес старіння клітин і зниження ризику захворювань через наш метаболізм.

Підтримка потенційної користі переривчастого голодування для здоров'я зростає: дослідження показують, що воно може допомогти впоратися з вагою, поліпшити метаболізм і знизити ризик хронічних захворювань, таких як діабет 2 типу і високий кров'яний тиск. Попри необхідність проведення подальших наукових робіт для повного розуміння його ефектів, ідея про те, що коригування режиму харчування може мати такий глибокий вплив на наше здоров'я і довголіття, є привабливою і багатообіцяючою. Але, як завжди, перш ніж вносити значні зміни у свій раціон, слід проконсультуватися з медичними працівниками, щоб переконатися в тому, що це безпечний і правильний вибір особисто для вас.

Раніше Фокус писав про виявлення двох факторів, які змушують нас старіти раніше. Нове дослідження припускає, що на швидкість нашого старіння також впливає місце, де ми живемо.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили ліки від тиску, що збільшують тривалість життя. Можливо, наука і не відкрила таблетку вічної молодості, але поширений препарат від гіпертонії подає надії на ефективне уповільнення старіння, згідно з дослідженням.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.