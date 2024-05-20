Уперше за 27 років: образи Демі Мур з Каннського кінофестивалю-2024 (фото)
Востаннє знаменитість приїжджала до Канн в 1997 на прем'єру фільму "П’ятий елемент" з колишнім чоловіком Брюсом Віллісом. Наразі ж актор бореться з лобно-скроневою деменцію, а експара розійшлася ще у 2000 році.
61-річна американська акторка Демі Мур уперше за 27 років відвідала Каннський кінофестиваль-2024 та продемонструвала цілу низку стильних образів. Кадрами з події на Лазуровому узбережжі Франції знаменитість ділиться у своєму Instagram.
Спочатку колишня дружина Брюса Вілліса відвідала прем'єру фільму "Різновиди доброти" режисера Йоргоса Лантімоса.
Багатодітна мама зʼявилася на публіці в розкішній в сукні без бретелей, розшитій паєтками, з колекції Armani Privé з квітковими прикрасами. До образу Демі додала сережки та каблучки, розпустила своє чорне довге волосся та зробила вечірній макіяж.
Згодом акторка стала гостею церемонії вручення премії Chopard Trophy, яка присуджується молодим акторам. Подія спонсорована ювелірним домом Chopard, тому гості позували у прикрасах бренду. Не стала винятком і Демі Мур.
Знаменитість продемонструвала сукню-бюстьє від Balenciaga з колекції осінь-зима 2024. Вбрання відтінку морської хвилі було з оголеними плечима та повністю покрите паєтками.
На фотоколі свого нового фільму "Субстанція" Демі Мур зʼявилася в чорній лаконічний сукні з акцентним декольте та поясом. До вбрання акторка додала сонцезахисні окуляри, розкішні прикраси та розпустила волосся. Традиційно зірка екрану взяла із собою домашнього улюбленця — песика Пілафа.
До Демі приєдналася також донька Енді Мак-Давелл Маргарет Квеллі. Вони разом зіграли в новій картині французької режисерки Коралі Фаржа. Маргарет позувала в ніжній білій сукні на бретельках.
Фільм "Субстанція" описували як хорор із феміністським підтекстом.
Ще одним вбранням Демі Мур для Канн-2024 стала сукня Schiaparelli Spring 2024 Couture. Кремова сукня мала акцентний cегмент зі стрілкою. До образу акторка додала діамантові прикраси.
Нагадаємо, Єва Грін пройшлася червоною доріжкою Канн у сукні Armani Privé.
Також Фокус писав про появу на Каннському кінофестивалі-2024 Річарда Гіра з дружиною.