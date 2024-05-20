Уперше за 27 років: образи Демі Мур з Каннського кінофестивалю-2024 (фото)

Востаннє знаменитість приїжджала до Канн в 1997 на прем'єру фільму "П’ятий елемент" з колишнім чоловіком Брюсом Віллісом. Наразі ж актор бореться з лобно-скроневою деменцію, а експара розійшлася ще у 2000 році.

Related video

61-річна американська акторка Демі Мур уперше за 27 років відвідала Каннський кінофестиваль-2024 та продемонструвала цілу низку стильних образів. Кадрами з події на Лазуровому узбережжі Франції знаменитість ділиться у своєму Instagram.

Спочатку колишня дружина Брюса Вілліса відвідала прем'єру фільму "Різновиди доброти" режисера Йоргоса Лантімоса.

Багатодітна мама зʼявилася на публіці в розкішній в сукні без бретелей, розшитій паєтками, з колекції Armani Privé з квітковими прикрасами. До образу Демі додала сережки та каблучки, розпустила своє чорне довге волосся та зробила вечірній макіяж.

Демі Мур у Каннах

Згодом акторка стала гостею церемонії вручення премії Chopard Trophy, яка присуджується молодим акторам. Подія спонсорована ювелірним домом Chopard, тому гості позували у прикрасах бренду. Не стала винятком і Демі Мур.

Знаменитість продемонструвала сукню-бюстьє від Balenciaga з колекції осінь-зима 2024. Вбрання відтінку морської хвилі було з оголеними плечима та повністю покрите паєтками.

Демі Мур у Каннах

На фотоколі свого нового фільму "Субстанція" Демі Мур зʼявилася в чорній лаконічний сукні з акцентним декольте та поясом. До вбрання акторка додала сонцезахисні окуляри, розкішні прикраси та розпустила волосся. Традиційно зірка екрану взяла із собою домашнього улюбленця — песика Пілафа.

До Демі приєдналася також донька Енді Мак-Давелл Маргарет Квеллі. Вони разом зіграли в новій картині французької режисерки Коралі Фаржа. Маргарет позувала в ніжній білій сукні на бретельках.

Демі Мур у Каннах

Фільм "Субстанція" описували як хорор із феміністським підтекстом.

Ще одним вбранням Демі Мур для Канн-2024 стала сукня Schiaparelli Spring 2024 Couture. Кремова сукня мала акцентний cегмент зі стрілкою. До образу акторка додала діамантові прикраси.

Демі Мур

Нагадаємо, Єва Грін пройшлася червоною доріжкою Канн у сукні Armani Privé.

Також Фокус писав про появу на Каннському кінофестивалі-2024 Річарда Гіра з дружиною.