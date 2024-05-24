24 травня 2024 року: преподобного Симеона Стовпника — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна займатися важкою домашньою роботою і скаржитися.

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Що сталося 24 травня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Симеона Стовпника. Симеон народився після довгих молитов його матері, яка присягнулася віддати дитину на служіння Господу. В юності Симеон залишився сиротою, а потім побачив видіння, після якого пішов у монастир і подвизався на стовпі. Він відчайдушно боровся з гріховними думками, спокусами і пристрастями, перебуваючи весь час у молитві. За це Симеон отримав від Господа дар чудотворення і прозорливості.

Що не можна робити 24 травня:

займатися важкою домашньою роботою;

скаржитися, навіть найближчим;

бажати іншим людям зла;

позичати в борг гроші.

Народні прикмети та повір'я:

яскраво світить сонце — до врожайного літа;

багато птахів — до гарної погоди;

низько літають птахи — влітку буде багато дощів;

іде дощ — восени буде багато грибів.

Народилися в цей день:

1881 рік — Олександр Богомолець, український радянський лікар-патофізіолог і громадський діяч, академік;

1912 рік — Михайло Стельмах, український письменник, драматург;

1941 рік — Боб Ділан, американський співак, поет і композитор, лауреат Нобелівської премії з літератури (2016);

1964 рік — Олег Скрипка, український музикант і громадський діяч, лідер гурту "Воплі Відоплясова";

1972 рік — Майя Санду, молдовський політичний діяч, президент Молдови з 2020 року, прем'єр-міністр Молдови (2019);

1973 рік — Руслана, українська співачка, переможниця конкурсу "Євробачення-2004", народна артистка України.

Також цього дня:

1571 рік — війська кримського хана Девлет-Герая спалюють Москву;

1844 рік — із Вашингтона до Балтимора відправляють першу телеграму азбукою Морзе;

1936 рік — створюють ФК "Шахтар";

1956 рік — у Лугано проходить перший конкурс пісні Євробачення, в якому беруть участь 14 представників семи країн Європи.

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