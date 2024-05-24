24 мая 2024 года: преподобного Симеона Столпника — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя заниматься тяжелой домашней работой и жаловаться.

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Что случилось 24 мая?

Сегодня православная церковь почитает память преподобного Симеона Столпника. Симеон родился после долгих молитв его матери, которая поклялась отдать ребенка на служение Господу. В юности Симеон остался сиротой, а после увидел видение, после которого пошел в монастырь и подвизался на столпе. Он отчаянно боролся с греховными мыслями, соблазнами и страстями, пребывая все время в молитве. За это Симеон получил от Господа дар чудотворения и прозорливости.

Что нельзя делать 24 мая:

заниматься тяжелой домашней работой;

жаловаться, даже самым близким;

желать другим людям зла;

давать взаймы денег.

Народные приметы и поверья:

ярко светит солнце — к урожайному лету;

много птиц — к хорошей погоде;

низко летают птицы — летом будет много дождей;

идет дождь — осенью будет много грибов.

Родились в этот день:

1881 год — Александр Богомолец, украинский советский врач-патофизиолог и общественный деятель, академик;

1912 год — Михайло Стельмах, украинский писатель, драматург;

1941 год — Боб Дилан, американский певец, поэт и композитор, лауреат Нобелевской премии по литературе (2016);

1964 год — Олег Скрипка, украинский музыкант и общественный деятель, лидер группы "Вопли Видоплясова";

1972 год — Майя Санду, молдавский политический деятель, президент Молдавии с 2020 года, премьер-министр Молдавии (2019);

1973 год — Руслана, украинская певица, победительница конкурса "Евровидение-2004", народная артистка Украины.

Также в этот день:

1571 год — войска крымского хана Девлет-Герая сжигают Москву;

1844 год — из Вашингтона в Балтимор отправляют первую телеграмму азбукой Морзе;

1936 год — создают ФК "Шахтер";

1956 год — в Лугано проходит первый конкурс песни Евровидения, в котором принимают участие 14 представителей семи стран Европы.

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