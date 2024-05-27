27 травня 2024 року: Феодори Олександрійської — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна носити монети в кишенях і лаятися з рідними.
Що сталося 27 травня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святої Феодори Олександрійської. Вона жила приблизно в III-IV столітті, за часів гонінь за християнами. Феодору кинули до в'язниці через те, що вона була незаміжня через свою віру в Христа.
Що не можна робити 27 травня:
- носити монети в кишенях;
- лаятися з рідними;
- вносити сміття з дому;
- сидіти на розі столу.
Народні прикмети та повір'я:
- вранці рясна роса — до сонячного дня;
- граки пасуться в траві — чекайте дощу;
- ясна погода, але з'явилися черв'яки — чекайте грози.
День ангела святкують:
Іван, Федір.
Народилися 27 травня:
1877 рік — Айседора Дункан, американська танцівниця-новаторка;
1999 рік — Лілі-Роуз Депп, акторка і модель, дочка Джонні Деппа і Ванесси Параді.
Також цього дня:
1753 рік — завершується будівництво Андріївської церкви в Києві;
1930 рік — Річард Дрю отримує патент на "прозору целофанову липку стрічку" — скотч;
1937 рік — у Сан-Франциско урочисто відкривають міст над протокою Золоті Ворота — один із найкрасивіших у світі.
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