Ідеальні п'яточки: 8 простих порад, які допоможуть доглядати за ногами

Наші ніжки протягом життя зазнають колосальних навантажень, особливо влітку. Дізнайтеся, як доглядати за своїми ногами, щоб вони не втомлювалися, а шкіра була гладенькою та оксамитовою.

Турботу про ноги часто недооцінюють і відкладають, хоча на ногах розташовано безліч акупунктурних точок, за допомогою яких можна поліпшити роботу різних органів і систем. Ми більше доглядаємо за ногами та п'ятами влітку, коли носимо відкрите взуття, і часто звертаємо на них необхідну увагу тільки тоді, коли болять, сверблять або травмуються. Але приділяти увагу ногам важливо в будь-яку пору року. Про поради, які допоможуть зберегти здоров'я і красу ваших ніг, пише Fit For Fun.

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Ходіть босоніж

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Яким би стильним, міцним і зручним не було наше взуття, без нього наші ноги почуваються найбільш комфортно. У повсякденному житті часто не так-то просто обійтися без взуття. Однак не варто втрачати можливість походити босоніж. Це корисно не тільки для ніг, а й для всього організму, оскільки регулярна ходьба босоніж приносить користь навіть для імунітету.

Використовуйте кокосову олію

Якщо ви заразилися мікозом стопи в басейні або роздягальні спортзалу, не обов'язково відразу вдаватися до хімічної обробки. Не менш корисним є регулярне застосування кокосової олії. Протигрибковий жир не тільки знищує інфекцію, а й робить ноги м'якими та еластичними.

Робіть ванночки для ніг

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Ванночка для ніг чинить розслаблювальну дію після довгого дня, а за правильно підібраних інгредієнтів може бути навіть ефективною проти пітливості ніг, мікозу стопи та інших проблем. Наприклад, ванночка для ніг із харчовою содою сприяє лікуванню грибка нігтів, а також пом'якшує мозолі, що полегшує їх видалення.

Не викидайте кавову гущу

Кавова гуща ефективна проти грибка нігтів і неприємного запаху взуття. Просто трохи посипте устілку сухою кавовою гущею і залиште на ніч, а наступного ранку кавовий порошок вбере в себе неприємні запахи. Кавова гуща також може бути корисна для ваших ніг у вигляді домашнього кавового мила. Вона прекрасно діє проти грибка стоп і нігтів.

Наносьте олію для ніг

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Навіть якщо ви регулярно миєте, доглядаєте і наносите крем, іноді корисно отримати особливо інтенсивний догляд на ніч. За допомогою олії для ніг, яку ви наносите ввечері перед сном, проблемні мозолі буквально омолоджуються. Наступного ранку ви встаєте з відпочилими і свіжими ногами.

Використовуйте ефірні олії для ніг

Догляд за ногами за допомогою ефірних олій може допомогти полегшити і вирішити різні проблеми з ногами — від спітнілих ніг і втоми до простого відчуття свіжості.

Позбавтеся бородавок

Навіть за найретельнішого догляду може статися так, що ви заразитеся підошовною бородавкою. В аптеці або в Інтернеті можна знайти безліч вельми радикальних засобів від бородавок, але якщо ви віддаєте перевагу домашнім засобам, ви можете використовувати, наприклад, бананову шкірку, яблучний оцет або часник проти бородавок.

Позбавтеся мозолів

Фото: Freepik

Не менш дратують і мозолі, що виникають від постійного тиску на певну ділянку. Хоча в принципі це не що інше, як ущільнення уражених ділянок шкіри, мозолі можуть бути дуже болючими. А застосування звичайного також може допомогти.

Нагадаємо, подолог назвала 5 причин регулярно робити педикюр.

Раніше Фокус писав про те, чому не можна покривати нігті на ногах гель-лаком.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.