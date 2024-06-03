Идеальные пяточки: 8 простых советов по уходу за ногами

Наши ножки в течение жизни испытывают колоссальные нагрузки, особенно летом. Узнайте, как ухаживать за своими ногами, чтобы они не уставали, а кожа была гладкой и бархатистой.

Заботу о ногах часто недооценивают и откладывают, хотя на ногах находится множество акупунктурных точек, с помощью которых можно улучшить работу различных органов и систем. Мы больше ухаживаем за ногами и пяточками летом, когда носим открытую обувь и часто обращаем на них необходимое внимание только тогда, когда болят, чешутся или травмируются. Но уделять внимание ногам важно в любое время года. О советах, которые помогут сохранить здоровье и красоту ваших ног, пишет Fit For Fun.

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Ходите босиком

Фото: Freepik

Какой бы стильной, прочной и удобной ни была наша обувь, без нее наши ноги чувствуют себя наиболее комфортно. В повседневной жизни зачастую не так-то просто обойтись без обуви. Однако не стоит упускать возможность походить босиком. Это полезно не только для ног, но и для всего организма, так как регулярная ходьба босиком приносит пользу даже для иммунитета.

Используйте кокосовое масло

Если вы заразились микозом стопы в бассейне или раздевалке спортзала, не обязательно сразу прибегать к химической обработке. Не менее полезно регулярное применение кокосового масла. Противогрибковый жир не только уничтожает инфекцию, но и делает ноги мягкими и эластичными.

Делайте ванночки для ног

Фото: Freepik

Ванночка для ног оказывает расслабляющее действие после долгого дня, а при правильно подобранных ингредиентах может быть даже эффективна против потливости ног, микоза стопы и других проблем. Например, ванночка для ног с пищевой содой способствует лечению грибка ногтей, а также смягчает мозоли, что облегчает их удаление.

Не выбрасывайте кофейную гущу

Кофейная гуща эффективна против грибка ногтей и неприятного запаха обуви. Просто немного посыпьте стельку сухой кофейной гущей и оставьте на ночь, а на следующее утро кофейный порошок впитает в себя неприятные запахи. Кофейная гуща также может быть полезна для ваших ног в виде домашнего кофейного мыла. Она прекрасно действует против грибка стоп и ногтей.

Наносите масло для ног

Фото: Freepik

Даже если вы регулярно моете, ухаживаете и наносите крем, иногда полезно получить особенно интенсивный уход на ночь. С помощью масла для ног, которое вы наносите вечером перед сном, проблемные мозоли буквально омолаживаются. На следующее утро вы встаете с отдохнувшими и свежими ногами.

Используйте эфирные масла для ног

Уход за ногами с помощью эфирных масел может помочь облегчить и решить различные проблемы с ногами — от потных ног и усталости до простого ощущения свежести.

Избавьтесь от бородавок

Даже при самом тщательном уходе может случиться так, что вы заразитесь подошвенной бородавкой. В аптеке или в Интернете можно найти множество весьма радикальных средств от бородавок, но если вы предпочитаете попробовать домашние средства, вы можете использовать, например, банановую кожуру, яблочный уксус или чеснок против бородавок.

Избавьтесь от мозолей

Фото: Freepik

Не менее раздражают и мозоли, возникающие от постоянного давления на определенную область. Хотя в принципе это не что иное, как уплотнение пораженных участков кожи, мозоли могут быть очень болезненными. А применение обычного также может помочь.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.