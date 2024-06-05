Зірка "Красуні" знялася в рекламі шикарних швейцарських прикрас (фото, відео)

Ювелірний бренд співпрацює з актрисою вже три роки. Джулія Робертс представила колекцію прикрас серії Chopard Loves Cinema.

Голлівудська зірка Джулія Робертс знялася в гламурній фотосесії для швейцарського ювелірного дому Chopard. Вона є амбасадором знаменитого бренду і не вперше представляє шикарні коштовності компанії. Chopard на своїй сторінці в Instagram опублікувала серію роликів нової рекламної кампанії.

56-річна актриса сяяла, рекламуючи колекцію прикрас серії Chopard Loves Cinema. У кадрах зірка "Красуні" перед туалетним столиком надягає багатогранні каблучки з діамантами собі на пальці. На інших кадрах видно, як акторка підпирає підборіддя рукою і яскраво посміхається в камеру, демонструючи діамантовий браслет, каблучки і сережки.

Потім Джулія відкриває коробку і дістає набір масивних сережок-кілець з діамантами у формі сердечок.

Бренд також показав підписникам кілька кумедних моментів за участю амбасадора на знімальному майданчику: Джулія сидить у режисерському кріслі і пробує свої сили за камерою. Потім володарка премії "Оскар" продемонструвала шикарний спортивний годинник, всипаний діамантами.

Співпраця зірки з брендом почалася, коли 2021 року на шахті в Замбії виявили рідкісний смарагд вагою 6225 карат. Після цього співпрезидентка й художня керівниця компанії Керолайн Шойфеле вирішила, що Джулія буде ідеальною людиною для демонстрації нової колекції. "Співпраця з Джулією над цією капсульною колекцією була неймовірною подорожжю", — сказала Керолайн в офіційній заяві.

Джулія також була в захваті від можливості попрацювати з каменем: "Я була схвильована. Знаєте, вони не просто дивляться на камінь і кажуть, що він буде таким. Вони вивчають його і дивляться на нього з усіх боків, щоб побачити, що це таке. Це мистецтво".

Раніше, 2 лютого, повідомлялося, що Джулія Робертс привітала чоловіка з днем народження. Зіркове подружжя виховує трьох дітей.