Патріотичне мілітарі Зеленського та діловий костюм Байдена - стилiстка розiбрала образи зустрічі двох президентів

Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський провели двосторонню зустріч у готелі Intercontinental у Парижі. Подія відбулася вчора, 7 червня 2024 року.

Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський зустрілися у Франції та обговорили ряд важливих дипломатичних питань. Президенти обрали для зустрічі кардинально різні образи — якщо Джо Байден одягнув класичне дипломатичне вбрання, то Володимир Зеленський мав більш простий та зручний образ. Про зовнішній вигляд обох президентів та підтексти в образах спеціально для Фокуса розповіла персональна стилістка Яна Ткаченко.

Для ділової зустрічі президент України Володимир Зеленський одягнув чорне поло з довгим рукавом, штани кольору мілітарі, тактичні кросівки та чорні шкарпетки.

Володимир Зеленський та Джо Байден Фото: Getty Images

"Дуже довго після повномасштабного вторгнення я думала, коли вже я побачу костюм на президентові України Володимирі Зеленському. Але час іде, а він все в тому ж патріотичному мілітарі. Причини зміни його стилю з ділового на військовий зрозумілі. Підтримка цього стилю — це інформаційний код, свого роду меседж до партнерів про те, що війна в Україні триває. Тому говорити про доречність такого вбрання на офіційних заходах не доводиться. Зеленський колись цей протокол змінив і продовжує актуалізувати його згідно з реаліями його країни", — зазначила стилістка.

Стилістка пояснила, що колір одягу, який одягнув Володимир, дуже пасує, адже за кольоровим типажем йому підходять усі відтінки зеленого. I у вишиванці оксамитового кольору, i в іншому одязі насиченого оливкового кольору Зеленський має гармонійний вигляд.

Щодо образу Володимира Зеленського безпосередньо для зустрічі з президентом Америки, то за словами Яни Ткаченко, довгий рукав його сорочки — це про довіру до людини. Тому, можливо президент України і вдягнув поло з довгим рукавом, припустила стилістка. Яна Ткаченко пояснила, що також, вірно обраний темний колір верху: це долучає Зеленського до учасників зустрічі, які також в темних костюмах.

"Можливо, ця зустріч з Байденом все ж потребувала іншого вбрання — образу з багатошаровістю. Чим більше шарів одягу на людині — тим більше це викликає довіри. Це могла бути сорочка в етнічному стилі з невеликими за розміром патріотичними елементами та куртка карго. Така куртка — це похідний осучаснений елемент військового одягу", — пояснила стилістка.

Однак, на думку Яни Ткаченко, не зовсім доречні в образі президента України чорні шкарпетки. За її словами, такий колір шкарпеток на Володимирі Зеленському "ріжуть" силует та вкорочують його.

"Колір шкарпеток варто змінити на досить темний бежевий, темніший за колір його взуття. Я називаю такий беж "засмаглим". Так, низи в одній кольоровій гамі утворять частковий монолук, що видовжить фігуру", — аргументувала Яна Ткачинко.

Володимир Зеленський та Джо Байден Фото: Getty Images

Щодо образу Джо Байдена, який для ділової зустрічі з Президентом України обрав костюм темно синього кольору, білу сорочку та краватку також синього відтінку. Стилістка зазначила, що колись синій колір був кольором філософів та мудреців, однак зараз синій — це колір фінансистів та ділових людей. Саме тому Яна Ткаченко наголосила, що костюм Байдена на цій зустрічі повністю відповідає його посаді. "Відтінок синього дуже вдало обраний. У поєднанні з кольором краватки у блакитному відтінку та білої сорочки разом ансамбль освіжає зовнішність президента США. Хоча це й досить базова комбінація водночас. Щоб зробити образ цікавішим можна змінити колір краватки, додати принт та третій колір в образ. Це може бути принт смужка в бордовому, фіолетовому кольорі, кольорі марсала. Довжина шкарпеток — за протоколом — достатньої довжини, щоб не видно було частини тіла", — резюмувала стилістка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Байден анонсував новий пакет військової допомоги для України на $225 млн: що в нього увійде.

Крім цього, Фокус писав, Байден перепросив Зеленського через затримку у військовій допомозі Україні.