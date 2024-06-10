"Приїжджай знову": Дуа Ліпа в зухвалих вбраннях виступила на концерті в Хорватії (фото, відео)

Шанувальники були в захваті від виступу співачки. Концерт Дуа Ліпи проходив у стародавньому амфітеатрі Пули.

Британська співачка косовського походження Дуа Ліпа мала неймовірний вигляд під час виступу 9 червня на арені в місті Пула, Хорватія. Знаменитість представила кілька зухвалих образів, повідомляє Daily Mail.

28-річна виконавиця наразі виступає в Європі в межах туру Radical Optimism Tour. Для свого першого образу на концерті в давньоримському амфітеатрі вона одягла блискучий жилет у вигляді кольчуги, який скомбінувала зі срібним бюстгальтером і чорними шортами. Свій образ зірка доповнила чорними колготками в сітку, поясом із заклепками та чобітьми на високих підборах.

Пізніше співачка змінила вбрання. Вона переодяглася в напівпрозоре боді з мереживною пов'язкою і поясом. Ліпа також виступала в шкіряних чорних шортах і такому ж бюстгалтері. До цього комплекту зірка вибрала грубі черевики в тон, прикрашені заклепками. Її шикарне волосся бордового відтінку переливалося у світлі софітів. Дуа нанесла ефектний макіяж, підкресливши очі темною підводкою.

Шанувальники із захопленням сприйняли її виступ і в коментарях зазначили талант і красу співачки: "Спасибі за вчорашній день, це було прекрасно!", "Ти ідеальна, зрозумій це", "Не можу дочекатися твого виступу в Польщі!", "Приголомшливо! Люблю тебе", "Приїжджай знову в Хорватію".

Цікаво, що напередодні Ліпа була в списку знаменитостей, занесених до першого випуску журналу The Sunday Times "40 багатих людей до 40 років".

Нагадаємо, 26 квітня повідомлялося, що Дуа Ліпа в шикарній сукні Chanel вийшла на червону доріжку Time 100 у Нью-Йорку. Вона продемонструвала струнку фігуру в гламурному образі на зірковому заході.