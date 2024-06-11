Костянтин Войтенко, якого колишня дружина звинувачувала в тиранії, вдруге одружився (фото)

Костянтин Войтенко вдруге одружився. Зробив він це після трьох місяців, як освідчився коханій.

35-річний актор Костянтин Войтенко, відомий роллю в комедійному серіалі "Коли ми вдома" вдруге одружився. Радісною новиною актор поділився у себе на сторінці в інстаграм вчора, 10 червня.

Обраницею актора стала українська дизайнерка Наталія Камінська.

"Чоловік та дружина", — коротко підписав серію фото Костянтин Войтенко.

Зокрема, Костянтин опублікував весільні фото на яких можна побачити, що пара обрала для церемонії образи у стилі тотал-блек. Костянтин одягнув чорний костюм — штани та жакет, а також чорну мереживну сорочку. Наречена для весілля обрала прозору мереживну сукню також чорного кольору максі довжини. На фото видно, що Наталія одягнула під прозору сукню лише завищені чорні трусики, зверху жінка була без бюстгальтера.

Варто зазначити, що пропозицію одружитися Костянтин зробив в середині лютого, і ось вже через три місяці пара офіційно зареєструвала відносини. Коли саме відбулася церемонія одруження пара не уточнила. На своїй сторінці в інстаграм новоспечена дружина актора вже встигла змінити дівоче прізвище на прізвище чоловіка — Войтенко.

Відомо, що для Костянтина Войтенка це другий шлюб. Раніше актор був офіційно одружений із танцівницею Валентиною Марініною. У шлюбі пара пробула 7 років. Розлучилися вони зі скандалом у жовтні 2022 року. Зокрема, дружина актора звинуватила його в домашньому насиллі та тиранії, сам же актор заперечив слова танцівниці. Спільно пара має 8-річну доньку Емілію.

Нагадаємо, раніше ми писали, що колишня дружина актора Костянтина Войтенка, яка звинуватила його в домашньому насильстві, розповіла про свій стан.