Брук Шилдс зі старшою донькою продемонстрували стильні образи (фото)

Знаменитість доволі близька зі своєю спадкоємицею. Вони навіть зробили парні тату.

59-річна американська акторка та модель Брук Шилдс вийшла у світ зі своєю 21-річною донькою. Про це пише Daily Mail.

Зірку екрану та її старшу спадкоємицю Ровен помітили в обіймах у Нью-Йорку.

Шилдс зʼявилася в спідниці з великим розрізом на ногах і рожевими акцентами, яка пасувала до її яскраво-рожевого блейзера. До образу знаменитість додала персикову сумочку, рожеві сережки-кільця, діамантове намисто та сонцезахисні окуляри. Зокрема, Брук розпустила своє довге волосся.

Брук Шилдс з донькою

Акторка доповнила яскравий аутфіт рожевими туфлями на платформі з відкритим носком.

Тим часом 21-річна Ровен обрала для виходу чорний ансамбль.

Брук Шилдс доволі близька зі своєю старшою донькою. Вони навіть зробили парні татуювання сонечка майже три роки тому, щоб відсвяткувати закінчення середньої школи Роуен.

У Брук сонечко набите на внутрішній стороні зап’ястка, а в її доньки – на зовнішній стороні щиколотки.

Брук Шилдс з донькою зробили парні тату Фото: Getty Images

Брук Шилдс та її чоловік, американський режисер Кріс Генчі, одружені з 2002 року і стали батьками двох дітей — Ровен і 17-річної Грієр. Кінорежисер познайомився з акторкою у 1999 році на майданчику Warner Bros, і вони заручилися в липні 2000 року під час відпустки в Мексиці.

Ровен мріяла про кар'єру тележурналіста, а менша пішла стопами Брук Шилдс, будуючи кар'єру моделі.

Нагадаємо, Грієр Генчі одягнула стару сукню матері.

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