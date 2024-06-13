Світлана Лобода зізналася, де зараз живуть її батьки (відео)

Світлана Лобода розповіла, що її батьки не захотіли виїжджати з України навіть коли розпочалася повномасштабна війна.

41-річна співачка Світлана Лобода, яка після 2014 року продовжила виступати в Росії, розповіла, де зараз живуть її батьки після того, як в Україні розпочалася повномасштабна війна. Подробицями особистого життя співачка поділилася в інтерв’ю казахського інтерв’юера Тимура Балимбетова.

Світлана Лобода розповіла, що приїжджає в Україну, до своїх рідних. Востаннє співачка була на Батьківщині пів року тому.

Зокрема, відомо, що в Україні у співачки є батько Сергій Васильович, якому виповнилося 67 років. Чоловік раніше очолював перонну службу на авіазаводі. Світала Лобода розповіла, що батько і досі живе в Україні і не планує виїжджати.

Крім цього, співачка має 67-річну маму Наталію Василівну, яка колись працювала в Києві фахівцем з енергозбереження. Мама Світлани, за її словами, зараз живе на дві країни Україною та Ригою. Також в Україні живе молодша сестра Світлани Ксенія, якій виповнилося 31 рік.

"Пів року назад (ред. була в Україні). Я не виступала, я приїхала до батьків, тому що там як і раніше живе мій тато. Моя мама живе між Ригою та Україною. Вони живуть у місті Ірпінь, це недалеко від Києва. Я приїжджаю тата провідувати. Зараз тато обіцяв приїхати до мене, не знаю, чи він впорається, він важко ходить, він доволі дорослий чоловік. Але будемо старатися, я обіцяла йому рибалку організувати, тому будемо сподіватися, що це спрацює і йому вдасться приїхати і він хоча б місяць побуде зі своїми внуками. Але вони так люблять свій дім, мій дім, моя фортеця, це про них. Вони категорично відмовляються переїжджати і жити зі мною і папа каже, якщо потрібно померти, я помру на своїй землі, на своєму городі, в своєму домі. Я їх розумію", — розповіла співачка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Світлана Лобода зізналася, що вчить дітей рідної мови.

Крім цього, Фокус писав, що Лобода прокоментувала своє рішення співати російською.