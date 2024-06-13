Светлана Лобода призналась, где сейчас живут ее родители (видео)

Светлана Лобода рассказала, что ее родители не захотели выезжать из Украины даже когда началась полномасштабная война.

41-летняя певица Светлана Лобода, которая после 2014 года продолжила выступать в России, рассказала, где сейчас живут ее родители после того, как в Украине началась полномасштабная война. Подробностями личной жизни певица поделилась в интервью казахского интервьюера Тимура Балымбетова.

Светлана Лобода рассказала, что приезжает в Украину, к своим родным. Последний раз певица была на Родине полгода назад.

В частности, известно, что в Украине у певицы есть отец Сергей Васильевич, которому исполнилось 67 лет. Мужчина ранее возглавлял перонную службу на авиазаводе. Светала Лобода рассказала, что отец до сих пор живет в Украине и не планирует выезжать.

Кроме этого, певица имеет 67-летнюю маму Наталью Васильевну, которая когда-то работала в Киеве специалистом по энергосбережению. Мама Светланы, по ее словам, сейчас живет на две страны Украиной и Ригой. Также в Украине живет младшая сестра Светланы Ксения, которой исполнилось 31 год.

"Полгода назад (ред. была в Украине). Я не выступала, я приехала к родителям, потому что там по-прежнему живет мой папа. Моя мама живет между Ригой и Украиной. Они живут в городе Ирпень, это недалеко от Киева. Я приезжаю папу навещать. Сейчас папа обещал приехать ко мне, не знаю, справится ли он, он тяжело ходит, он довольно взрослый человек. Но будем стараться, я обещала ему рыбалку организовать, поэтому будем надеяться, что это сработает и ему удастся приехать и он хотя бы месяц побудет со своими внуками. Но они так любят свой дом, мой дом, моя крепость, это про них. Они категорически отказываются переезжать и жить со мной и папа говорит, если нужно умереть, я умру на своей земле, на своем огороде, в своем доме. Я их понимаю", — рассказала певица.

Напомним, ранее мы писали, что Светлана Лобода призналась, что учит детей родному языку .

Кроме этого, Фокус писал, что Лобода прокомментировала свое решение петь на русском.