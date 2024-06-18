Справа в грошах: за якої умови Гаррі та Меган можуть повернутися до королівської сімʼї

Герцоги Сассекські вже пʼятий рік мешкають у США. Там народилася їхня друга дитина — принцеса Лілібет.

Принца Гаррі та Меган Маркл закликали припинити "монетизацію" своїх зв’язків з королівською родиною Великої Британії, якщо вони коли-небудь захочуть відновити втрачені звʼязки. Про це пише Sky News Australia.

Герцог і герцогиня Сассекські зберегли свої королівські титули, попри те, що залишили монарше життя у 2020 році, перебравшись за океан.

На думку королівського кореспондента Рассела Маєрса, Гаррі та Меган не повернуться в королівську родину найближчим часом, якщо вони не змінять свій спосіб життя.

"Члени королівської сім'ї сказали Гаррі, що якщо він хоче мати стосунки з рештою сім'ї, то, перш за все, він повинен припинити говорити про них", — зазначив експерт.

Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty

"Вони не можуть заробляти гроші на зв’язках із королівською родиною", — додав він.

До того ж, за словами коментатора, королівська родина Великої Британії "згуртована" і без Гаррі з його коханою. Останні місяці старші члени королівської родини переживають важкі часи: рак діагностували принцесі Уельській Кейт та королю Чарльзу ІІІ. Вони приймають ліки та продовжують виконувати свої монарші обовʼязки. Монарх більш активно зʼявляється на публіці, поки його невістка вперше за пів року вийшла на публіку під час параду Trooping the Colour.

Раніше також повідомлялося, що онкохворий король Чарльз ІІІ "прямо" попросив свого меншого сина припинити розголошувати особисті дані про приватне життя королівської родини.

Спочатку Сассекські дали інтервʼю Опрі Вінфрі, згодом випустили документальний серіал від Netflix із шести частин, а також світ побачили мемуари Гаррі "Запасний". Усі проєкти подружжя мали негативні наслідки для Букінгемського палацу: Гаррі розповідав про бійку з братом, погані стосунки з королевою Каміллою, ймовірний расизм серед членів родини.

Мемуари принца Гаррі Фото: Getty Images

Нагадаємо, принц Гаррі жалкує, що пропустив чергову подію королівської родини.

Також Фокус писав про думку іншого експерта щодо можливості примирення принца Гаррі з родичами.