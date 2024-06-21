Кендалл Дженнер знялася в пікантній рекламі купальників Calzedonia (фото)

Зірка реаліті-шоу часто тішить шанувальників красивими знімками. Цього разу Кендалл Дженнер продемонструвала струнку фігуру в крихітних бікіні.

Американська модель і акторка Кендалл Дженнер знялася в новій фотосесії для відомого італійського бренду спідньої білизни та пляжного одягу Calzedonia. В ефектних купальниках вона продемонструвала свою струнку фігуру, повідомляє Daily Mail.

На опублікованих знімках Кендалл мала максимально підтягнутий вигляд. На ній були відверті бікіні на зав'язках і верх, що складається з маленьких трикутників. Коричневий комплект, виконаний з матеріалу під зміїну шкіру, вигідно підкреслив засмагле тіло зірки. Дженнер нанесла легкий макіяж, підкресливши губи рожевим блиском, і гламурно вклала мокре темне волосся.

Купальник з колекції Calzedonia Limited Edition коштує 50 доларів за верх і 35 доларів за низ. Компанія назвала Дженнер своєю "літньою музою", а знімки 28-річної красуні зробив модний фотограф Кемерон Гаммонд.

"У всій колекції покупці зможуть знайти верх і плавки бікіні найрізноманітніших стилів, включно з трикутними, балконетними, бразильськими і такими, що повністю закривають, а також купальники", — ідеться в пресрелізі до опису нової колекції.

Раніше Кайлі опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі серію знімків, де вона позує в купальнику цього ж бренду, приймаючи різні пози на березі океану і біля басейну.

Нагадаємо, 27 березня Кендалл Дженнер у спортивних легінсах і топі показала свою підтягнуту фігуру. Модниця позувала в порожньому автосалоні.