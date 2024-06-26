Надя Дорофєєва виступить на ATLAS UNITED 2024: хто ще зʼявиться на сцені

Вєрка Сердючка відмовилася від виступу на фестивалі. Тим часом низка українських та зарубіжних артистів виступлять у столиці.

Надя Дорофєєва виступить на знаменитому музичному фестивалі. Про це артистка розповіла в Instagram.

Зірка зʼявиться на сцені ATLAS UNITED 2024, який відбудеться в Києві на території ТРЦ Blockbuster Mall з 12 по 14 липня 2024 року. Виступ Дорофєєвої запланований на останній день благодійної події.

"Я дуже сумувала за ATLAS, але цього разу це зовсім інший ATLAS – не той, до якого ми всі звикли… Головною метою цьогорічного фесту стане мегазбір, і для мене за честь до нього приєднатися. Тож єднаймося, слухаємо українську музику та спільно допомагаємо", — зазначила дружина Міші Кацуріна.

Хто ще виступить на ATLAS UNITED 2024?

Артем Пивоваров, Dantes, Христина Соловій, гурти "Бумбокс", "Жадан і собаки", Курган & Agregat, "Без Обмежень", "Друга Ріка", "Крихітка", Latexfauna, thekomakoma, "діти інженерів", "хейтспіч", ТУЧА та інші.

Надя Дорофєєва

З іноземних гостей на сцені зʼявляться литовський дует Beissoul & Einius, японсько-український бенд heavenphetamine та вокалістка нідерландського гурту Within Temptation Шарон ден Адель.

Тим часом Вєрка Сердючка не виступить на ATLAS UNITED 2024, хоча про виступ повідомлялося раніше.

"Андрій Данилко, відомий високою якістю своїх живих виступів, не встигає підготувати заплановану ексклюзивну програму ATLAS SPECIAL на належному рівні в такий стислий термін та в ускладнених обставинах (відсутність ключових музикантів, блекаути). Ми просимо вибачення перед фанами фестивалю, які очікували на наш виступ. Віримо, що зустрінемось на ATLAS наступного разу!" — зазначали менеджери Сердючки.

Як відомо, 15% з вартості кожного квитка перераховуватимуть на придбання роботизованих платформ через UNITED24 та забезпечення ЗСУ дронами.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва стала жертвою шахраїв.

Також Фокус писав про проблеми Наді Дорофєєвої зі здоровʼям.