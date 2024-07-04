Як прожити довше. Учені назвали 4 головні секрети довголіття

Учені постійно перебувають у пошуку методів, які допоможуть збільшити тривалість життя середньостатистичної людини. Дотримуючись цих правил, ви зможете поліпшити здоров'я і матимете шанс стати довгожителем.

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Дослідження, проведене під керівництвом Університету Джонса Гопкінса за участю 6200 чоловіків і жінок упродовж восьми років, показало, що в тих, хто дотримувався певних моделей поведінки, ймовірність смерті від усіх причин за цей період часу знизилася на вражаючі 80%. Які ж чинники здорового способу життя потрібно тримати під контролем, щоб прожити довше. Про це пише Hopkins Medicine.

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Киньте палити

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Хоча найефективнішим методом прожити довше є прийняття всіх чотирьох чинників здорового способу життя, дослідники стверджують, що якби вам довелося обирати щось одне, це була б саме відмова від куріння. Куріння впливає на коронарні артерії та легені, крім того у курців підвищується ризик розвитку раку та інсульту.

Підтримуйте здорову вагу

У найздоровіших людей, які брали участь у дослідженні, індекс маси тіла (ІМТ) — співвідношення зросту і ваги, що вимірює масу тіла — становив менше ніж 25.

Щоб дізнатися свій ІМТ, спробуйте скористатися безкоштовним калькулятором ІМТ. Щоб досягти і підтримувати здоровий ІМТ, включайте у своє життя більше активності та стежте за харчуванням, воно має бути різноманітним та збалансованим.

Більше рухайтеся

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Намагайтеся орієнтуватися на 30 хвилин активності на день більшу частину днів тижня. Спробуйте розбити це на три 10-хвилинних періоди, наприклад, 10-хвилинна прогулянка вранці, ще одна в обід і прогулянка після вечері.

Для того щоб бути активним, не обов'язково проводити години в тренажерному залі. Достатньо більше ходити пішки, замінити ліфт на драбину, їздити на велосипеді та загалом більше рухатися.

Вибирайте здорову їжу

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Дослідження показало, що найздоровіші люди дотримуються середземноморської дієти. Це означає, що ваше харчування має бути багатим на свіжі фрукти та овочі, горіхи, корисні олії, рибу, цільнозернові вуглеводи. А ось вживання рафінованих продуктів і червоне м'ясо слід обмежити, якщо ви хочете зберегти здоров'я на довгі роки.

Нагадаємо, 7 продуктів, які потрібно їсти, щоб довго жити.

Раніше Фокус писав про те, які секрети харчування людей, які живуть найдовше.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.