Як прожити довше. Учені назвали 4 головні секрети довголіття
Учені постійно перебувають у пошуку методів, які допоможуть збільшити тривалість життя середньостатистичної людини. Дотримуючись цих правил, ви зможете поліпшити здоров'я і матимете шанс стати довгожителем.
Дослідження, проведене під керівництвом Університету Джонса Гопкінса за участю 6200 чоловіків і жінок упродовж восьми років, показало, що в тих, хто дотримувався певних моделей поведінки, ймовірність смерті від усіх причин за цей період часу знизилася на вражаючі 80%. Які ж чинники здорового способу життя потрібно тримати під контролем, щоб прожити довше. Про це пише Hopkins Medicine.
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Киньте палити
Хоча найефективнішим методом прожити довше є прийняття всіх чотирьох чинників здорового способу життя, дослідники стверджують, що якби вам довелося обирати щось одне, це була б саме відмова від куріння. Куріння впливає на коронарні артерії та легені, крім того у курців підвищується ризик розвитку раку та інсульту.
Підтримуйте здорову вагу
У найздоровіших людей, які брали участь у дослідженні, індекс маси тіла (ІМТ) — співвідношення зросту і ваги, що вимірює масу тіла — становив менше ніж 25.
Щоб дізнатися свій ІМТ, спробуйте скористатися безкоштовним калькулятором ІМТ. Щоб досягти і підтримувати здоровий ІМТ, включайте у своє життя більше активності та стежте за харчуванням, воно має бути різноманітним та збалансованим.
Більше рухайтеся
Намагайтеся орієнтуватися на 30 хвилин активності на день більшу частину днів тижня. Спробуйте розбити це на три 10-хвилинних періоди, наприклад, 10-хвилинна прогулянка вранці, ще одна в обід і прогулянка після вечері.
Для того щоб бути активним, не обов'язково проводити години в тренажерному залі. Достатньо більше ходити пішки, замінити ліфт на драбину, їздити на велосипеді та загалом більше рухатися.
Вибирайте здорову їжу
Дослідження показало, що найздоровіші люди дотримуються середземноморської дієти. Це означає, що ваше харчування має бути багатим на свіжі фрукти та овочі, горіхи, корисні олії, рибу, цільнозернові вуглеводи. А ось вживання рафінованих продуктів і червоне м'ясо слід обмежити, якщо ви хочете зберегти здоров'я на довгі роки.
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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.