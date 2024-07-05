Для здоров'я і фігури: 5 корисних літніх десертів для стабілізації цукру в крові

Літо — ідеальний час, щоб насолодитися освіжаючими та смачними десертами, які не позначаться на вашому здоров'ї та фігурі. З такою кількістю свіжих фруктів та інших корисних інгредієнтів, ви можете приготувати ласощі, які задовольнять вашу тягу до солодкого, зберігаючи при цьому стабільний рівень цукру в крові.

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Надмірне споживання солодощів може нашкодити не тільки фігурі, а й здоров'ю, тому важливо звернути увагу на більш здорові альтернативи. Ці корисні літні десерти — чудовий спосіб насолодитися сезоном і запобігти несприятливим наслідкам для здоров'я. Про це пише She Finds

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Кокосове морозиво з насінням чіа

Фото: Freepik

Дієтологиня Кетрін Джерваціо рекомендує скуштувати кокосове морозиво з насінням чіа — воно дуже корисне, смачне і чудово освіжає.

"Кокос — це ароматний і вершковий інгредієнт для ескімо, і він, безумовно, буде добре поєднуватися з насінням чіа", — каже вона. Вона зазначає, що кокос багатий на важливі корисні жири, а насіння чіа сповнене клітковини. "Ця комбінація жирів і клітковини знижує рівень цукру в крові, оскільки перетравлюється довше".

А якщо ви хочете додати трохи солодощів, у неї є додаткова порада: "Цей десерт уже смачний, але додавання некалорійного підсолоджувача не зашкодить". Тільки обов'язково тримайтеся подалі від рафінованого цукру, не секрет, що його надмірне вживання може призвести до багатьох проблем зі здоров'ям, включно з набором ваги.

Парфе з грецького йогурту

Грецький йогурт, ключовий компонент цих ласощів, не лише багатий на білок, а й містить менше вуглеводів порівняно з традиційними йогуртами. Наповнений свіжими ягодами або фруктами, які додають природної солодкості, він не спричиняє значних стрибків рівня цукру в крові. Поєднання білка та клітковини в грецькому йогурті з фруктами сприяє повільнішому процесу травлення та кращому контролю рівня цукру в крові.

"Грецький йогурт від природи містить мало цукру і багато білка. Додавання до нього свіжих фруктів може збагатити кишківник корисними волокнами, які допоможуть запобігти стрибкам цукру в крові", — каже дипломований дієтолог Джессі Федер.

Горіхи в темному шоколаді

Фото: Freepik

Темний шоколад із вищим вмістом какао, як правило, містить менше цукру порівняно з молочним шоколадом, що робить його підходящим вибором для тих, хто стежить за рівнем цукру в крові. Горіхи, такі як мигдаль або волоські горіхи, не тільки сприяють приємному хрускоту десерту, а й забезпечують здорову дозу білка і корисних жирів.

"Горіхи, покриті темним шоколадом, містять менше цукру порівняно з молочним шоколадом. Крім того, вони мають додаткову користь у вигляді білка і клітковини з горіхів", — каже Федер.

Смузі з ягід та авокадо

Цей смузі зазвичай поєднує в собі багаті антиоксидантами ягоди, як-от полуниця, чорниця або малина, з кремовим авокадо і рідкою основою, наприклад, мигдальним молоком або кокосовою водою. Ягоди містять мало цукру і багато клітковини, що допомагає уповільнити всмоктування цукру в кров і сприяє стабільному рівню цукру в крові. Авокадо додає корисні жири та кремову текстуру, що ще більше сприяє регуляції цукру в крові.

Доктор Кевін Гаффман додає, що "ягоди мають низький глікемічний індекс і багаті антиоксидантами, в той час як авокадо містить корисні жири і клітковину. У поєднанні з десертом-смузі це найкращий спосіб стабілізувати рівень цукру в крові"

Кокосовий йогурт із горіхами та насінням

Фото: Freepik

Насолоджуватися сумішшю кокосового йогурту з горіхами та насінням не просто смачно, це ще й корисно для здоров'я. Вершковий кокосовий йогурт у поєднанні з сумішшю мигдалю, волоських горіхів, насіння чіа та льону створює водночас ситний і поживний десерт. Завдяки природно низькому вмісту цукру в кокосовому йогурті та клітковині й білку з горіхів і насіння цей десерт може допомогти підтримувати стабільний рівень цукру в крові.

"Це ще один варіант без молочних продуктів, з низьким вмістом цукру і високим вмістом корисних жирів", — каже Хаффман. Він пропонує "додати трохи горіхів і насіння, як-от мигдаль, волоські горіхи і насіння чіа, і ви додасте клітковину і білок у свій сніданок, що регулює рівень цукру в крові".

Нагадаємо, 3 десерти, які не підвищують рівень цукру в крові.

Раніше Фокус писав, що нутриціолог розповіла, чи варто обмежувати кількість ягід і фруктів.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.