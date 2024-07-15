У сукні за 3600 грн: принцеса Шарлотта підтримала Кейт Міддлтон на Вімблдоні (фото)

Це друга поява онкохворої принцеси Уельської на публіці за 2024 рік. Її підтримали донька та сестра Піппа.

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Принцеса Шарлотта приєдналася до хворої матері Кейт Міддлтон, відвідавши чоловічий фінал тенісного турніру Вімблдон у Лондоні. Про це пише Daily Mail.

На публіці єдина донька принца та принцеси Уельських зʼявилася в літній шифоновій сукні в горошок від Guess. Вартість вбрання становить 90 доларів (близько 3600 гривень). До образу внучка короля Великої Британії Чарльза ІІІ додала сонцезахисні рожеві окуляри Ray-Ban.

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Довгоочікувана поява: онкохвора Кейт Міддлтон відвідала чоловічий фінал Вімблдону (фото)

Волосся юної монаршої персони було розпущене, а кілька пасм були зчеплені ззаду синім бантом.

Шарлотта супроводжувала маму Кейт Міддлтон та тітку Піппу. Вони разом сиділи в Королівській ложі, спостерігаючи на чоловічим фіналом знаменитого турніру.

Принцеса Шарлотта Фото: Getty Images

Дружина принца Вільяма, покровителька Всеанглійського клубу лаун-тенісу і крокету (роль, яку їй надала королева Єлизавета ІІ 2016 року) також вручила трофей переможцю після матчу. Ним став іспанець Карлос Алькарас.

Це всього друга офіційна поява Кетрін за 2024 рік. Вона лікується від раку, тип якого не розкривають публіці. За місяць до цього принцеса Уельська зʼявилася на параді короля Trooping The Colour.

На фіналі Вімблдону майбутня королева продемонструвала яскраву фіолетову сукню.

Кейт Міддлтон

Нагадаємо, як королеву Каміллу називають її онуки.

Також Фокус писав про появу батьків Кейт Міддлтон на Вімблдоні.