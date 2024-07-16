Принцеса Шарлотта продемонструвала особливий браслет (фото)

Єдина донька принца Вільяма та Кейт Міддлтон захищає себе від "лихого ока". Схожий аксесуар носила її тітка Меган Маркл.

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Принцеса Шарлотта продемонструвала особливий браслет на фіналі Вімблдону-2024. Про це пише Hello Magazine.

Онука британського короля Чарльза ІІІ приєдналася до своєї матері Кейт Міддлтон у Лондоні 14 липня. Онкохвора принцеса Уельська, її донька та сестра Піппа спостерігали за перемогою іспанця Карлоса Алькараса в королівській ложі

Шарлотта зʼявилася на публіці в сукні в горошок від Guess, ціна якої становить близько 3600 грн.

Принцеса Шарлотта Фото: Getty Images

Юна монарша персона додала до літнього образу кілька вишуканих браслетів, включаючи ніколи раніше не бачений золотий браслет з бірюзовим амулетом.

Намистина маленького ока, що перекладається як "зір" і "спостереження", є амулетом, який, на думку багатьох, захищає від прокляття лихого ока.

Принцеса Шарлотта

На витонченому браслеті Шарлотти також було написано її ім’я арабською мовою.

Хоча походження ювелірного виробу доньки Кейт Міддлтон залишається невідомим, цілком можливо, що її браслет придбаний у Йорданії — одному з попередніх місць відпочинку родини Уельських.

Раніше Меган Маркл також демонструвала браслет проти "лихого ока". Вартість такого аксесуару становить 13 тисяч доларів.

Нагадаємо, принц Джордж приєднався до батька Вільяма на Євро-2024.

Також Фокус писав про реакцію Кейт Міддлтон на овації публіки на Вімблдоні.