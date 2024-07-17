Зупинити час: 10 способів почуватися краще і мати молодший вигляд

Сучасна людина хоче не тільки прожити довше, а й мати вигляд і почуватися молодшою за свій вік, щоб повною мірою насолодитися життям. На щастя, є способи продовжити молодість і повернути життєву силу.

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Експерти зі старіння сходяться на думці, що є позитивні кроки, які ви можете зробити, щоб продовжити молодість, зробивши своє життя навіть у зрілі роки більш здоровим та приємним. Деякі прості звички можуть просто додати до вашого життя ціле десятиліття або навіть більше. Про це пише WebMD.

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Найкраще, що ви можете зробити для свого здоров'я і довголіття, — це кинути палити. Куріння звинувачують у цілому списку хвороб, від хвороб серця до захворювань легень, кожне з яких може завадити вашим планам щодо довголіття.

Пийте в міру. Алкоголь проникає в кожну клітину, пошкоджуючи гени і викликаючи запалення печінки. Келих вина на день для жінок і, можливо, два для чоловіків, але не більше, можуть бути помірно допустимими.

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Висипайтеся. Вашому організму потрібен час для відновлення клітин і відпочинку серця. А вашому розуму потрібні сни, щоб залишатися при здоровому глузді.

Знайдіть лікаря, який спеціалізується на геріатрії або боротьбі зі старінням. За словами Марка Р. Блекмана, доктора медицини, керівника лабораторії клінічних досліджень Національного центру комплементарної та альтернативної медицини, геріатр буде більш традиційним і порекомендує менше неперевірених методів лікування. "Боротьба зі старінням — це як боротьба зі статевим дозріванням або з вагітністю. Це природний процес", — каже він.

Ваш новий лікар може порекомендувати щорічну оцінку різних біомаркерів, включно з ліпідами, ДГЕА, естрогеном, кортизолом, щитоподібною залозою, функцією легень та аналізами мікроелементів.

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Скоротіть споживання насичених жирів, збільште споживання омега-3. Уже всім відомо, що потрібно обмежити або зовсім відмовитися від вживання червоного м'яса, а також від тортів і морозива. Вживайте більше складних вуглеводів, таких як цільні зерна, фрукти та овочі, і їжте багато жирної риби. Корисні жири в лососі, скумбрії та сардинах допомагають запобігти пошкодженню клітин молекулами вільних радикалів кисню.

Подумайте про те, щоб їсти менше. Дослідження на щурах показують, що обмеження калорій на 30% означає довше життя. Блекман також посилається на дослідження на макаках, що показують збільшення років життя при скороченні кількості їжі. Очевидно, що втрата зайвих кілограмів означає менше навантаження на організм.

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Перепрограмуйте своє бачення старості. Нещодавно проведене в Єльському університеті дослідження показало, що ті, хто позитивно ставиться до старіння, живуть на сім років довше за тих, хто бурчить із цього приводу. Морріс працює з молодими людьми, і "вони весь час щось забувають і ніколи не говорять про "момент юності".

Позбавтеся почуття провини. Лора Берман Фортганг, авторка книги"Жити кращим життям", каже: "Будьте націлені на майбутнє. Почуття провини і жалю — частина минулого. Розвиток і зміни — ось як ми залишаємося молодими".

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Не бійтеся кардинальних змін. Фортганг вважає, що ніколи не пізно переїхати, приєднатися до Корпусу миру, змінити кар'єру, вийти заміж або розлучитися. "Не кажіть, що ви занадто старі", — каже вона. "Іноді [прийняті раніше] рішення потрібно змінювати". Вона і Морріс також вважають, що пластична операція може поліпшити життя, якщо ви робите її, щоб мати кращий вигляд і почуватися краще, а не для того, щоб змінити своє життя відразу.

Морріс також напівжартома радить людям ніколи не виходити на пенсію. "Пенсія — заразна, виснажлива хвороба". Візьміть відпустку і понюхайте троянди, радить вона, але не захоплюйтеся трояндами настільки, щоб не повернутися і не зробити щось корисне.

Нагадаємо, 5 зневоднювальних напоїв, які гарантують швидке старіння.

Раніше Фокус писав про те, що пити щодня, щоб шкіра мала молодший вигляд.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.