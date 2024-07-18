Ченнінг Татум став новим обличчям аромату Versace Eros (фото)
За словами актора, співпраця модним будинком була його давньою мрією. Донателли Версаче вважає зірку фільму "Забери мене на Місяць" ідеальним чоловіком Versace.
Американський актор і модель Ченнінг Татум - нове обличчя чоловічих ароматів Versace Eros. Це перша робота 44-річного актора над рекламною кампанією для знаменитого італійського бренду, повідомляє Daily Mail.
Ченнінг, який заручений із Зої Кравіц, неодноразово з'являвся у вбраннях Versace на червоних доріжках і є другом головного креативного директора компанії 69-річної Донателли Версаче.
"Коли я почав працювати моделлю у 2000-х, Versace був брендом, з яким я завжди хотів попрацювати, але так і не зміг, тому ця кампанія видається мені особливою та особистою. Ім'я Versace має величезне значення для багатьох людей по всьому світу, і бути частиною цієї спадщини — справжній привілей. Донателла — справжня ікона і друг, і я з нетерпінням чекаю реакції на те, що ми створили разом", — розповів Татум.
Донателла додала: "Я так рада, що Ченнінг Татум візьме участь у рекламній кампанії ароматів Versace Eros наступного місяця. Мені дуже сподобалося працювати з Ченнінгом над цією зйомкою. Він не тільки має приголомшливий вигляд, а й вклав у цю кампанію всю свою душу. Він демонструє силу і владу, а також є одним із найдобріших і найчарівніших чоловіків, яких я зустрічала. Він уособлює сучасну мужність. Ідеальний чоловік Versace. Немає нікого кращого, хто міг би уособлювати Ероса".
Тим часом наречена Ченнінга Зої є обличчям аромату Black Opium від YSL. Нещодавно вона також знялася в новій рекламній кампанії YSL з Джеремі Алленом Вайтом з The Bear.
Раніше, 12 квітня, Фокус повідомляв, що Ченнінг Татум і Дженна Деван продовжують судитися. Офіційно екс-пара розлучилася п'ять років тому. Втім, залишилися неврегульовані фінансові питання.