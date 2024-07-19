Як Мерлін Монро: Кім Кардаш'ян знялася в рекламі Balenciaga (фото)

Багато експертів моди вважають образ Кім Кардаш'ян вершиною її успіху в стилі Balenciaga. У неї довга історія співпраці з цим модним домом.

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Американська телезірка і модель Кім Кардаш'ян 18 липня з'явилася в новій рекламі Balenciaga, повідомляє Daily Mail.

Ветеранка реаліті-шоу "Сімейство Кардаш'ян" стала обличчям нової кампанії Characters разом з Наомі Воттс та Ізабель Юппер. 43-річна Кім у кадрах була зі світлим волоссям і короткою стрижкою, що робило її схожою на культову зірку золотого століття Голлівуду Мерилін Монро.

Красуня сиділа в кріслі з гламурним макіяжем. Вона була одягнена в рубіново-червону сукню з чорним пальто на плечах. Свій образ вона доповнила чорними шкарпетками та туфлями з леопардовим принтом на високих підборах. Колишня дружина скандального репера Каньє Веста тримала в руках чорну сумочку.

Згідно з пресрелізом, кожна зірка являє собою "унікального персонажа", демонструючи культову сумку Rodeo Bag. Зйомку провів фотограф Надав Кандер. Крім Кім, у рекламі дорого бренду знялися французька актриса Юппер і володарка премії "Оскар" Воттс.

Потрібно зазначити, що у Кардаш'ян довга історія співпраці з французьким модним будинком, заснованим іспанським дизайнером. Раніше, у 2022 році вона пройшлася подіумом і представила осінню колекцію бренду на Тижні моди в Парижі. Відомо, що Каньє Вест познайомив зірку з креативним директором Balenciaga Демною Гвасалією, а доньки пари також носять речі цього бренду, їх нещодавно помітили з сумками цього бренду, вартістю кілька тисяч доларів.

Нагадаємо, 25 червня Фокус писав про те, що Каньє Вест робить з Б'янкі Цензорі нову Мерилін Монро. Репер використовує свою дружину в піар-війні проти Кім Кардаш'ян, стверджує експерт.