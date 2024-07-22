Чим замінити майонез: 5 альтернатив, які не зашкодять здоров'ю та фігурі

Традиційний майонез може бути жирним та калорійним. Однак безліч корисніших замінників можуть дати вам той самий смак і текстуру.

Related video

Багато хто не уявляє свого життя без майонезу, цей кремовий соус додає чудової насиченості сендвічам, салатам і соусам. Але за всієї своєї смакоти традиційний майонез може бути жирним та калорійним. Однак не варто засмучуватися, адже є цілий світ корисних і смачних замінників. Якщо ви хочете скоротити споживання жирів, додати поживну добавку або просто досліджувати нові смаки, для вас знайдеться ідеальна альтернатива. Про це пише OnlyMyHealth.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Грецький йогурт

Фото: Freepik

Цей багатий на протеїн продукт є натуральним замінником майонезу. Вибирайте простий, нежирний грецький йогурт і додайте трохи лимонного соку, дрібку солі та улюблені трави для пікантності й аромату. Він творить дива в сендвічах із тунцем, різних салатах або навіть як вегетаріанський соус.

Авокадо

Цей корисний для серця фрукт має розкішну кремову текстуру, яка ідеально замінює майонез. Пюре з авокадо додасть страві нотку насиченості та додасть корисні жири до сендвічів, ролів або навіть фаршированих яєць. Для пікантності додайте трохи соку лайма та рубану кінзу.

Хумус

Фото: Соцсети

Ця паста на основі нуту надає яскравого смакового профілю вашим стравам. Хумус може похвалитися білком, клітковиною та корисними жирами, що робить його поживною та корисною альтернативою майонезу. Намазуйте його на коржі або сендвічі чи використовуйте як соус для овочів.

Песто

Цей яскравий зелений соус, приготований із базиліка, кедрових горіхів, оливкової олії та сиру, має насичений смак. Використовуйте його як намазку на сендвічі або додайте ложку, щоб надати яскравого відтінку салатам, пасті або смаженим овочам.

Гірчиця

Фото: Freepik

Ця класична приправа є нежирною низькокалорійною заміною майонезу. Виберіть діжонську гірчицю для гостроти або жовту гірчицю для більш м'якого смаку. Використовуйте її в сендвічах, ролах або навіть як основу для заправки салатів.

Оливкова олія та оцет

Просто збризніть страву оливковою олією та краплею оцту, щоб створити легку й ароматну заправку. Експериментуйте з різними видами оцту, такими як бальзамічний, червоний винний або яблучний, для урізноманітнення смакових профілів. Цей варіант ідеально підходить для тих, хто стежить за споживанням калорій.

Домашній майонез

Фото: Freepik

Той, хто все ж не може відмовитися від класичного смаку майонезу, може приготувати його самостійно. У мережі є безліч рецептів, у яких використовуються прості інгредієнти, такі як авокадо, оливкова олія, лимонний сік і трохи діжонської гірчиці. Це дає змогу вам контролювати інгредієнти та смак готового соусу, уникаючи надмірної жирності.

Якщо ви хочете скоротити споживання калорій, додати поживну цінність або просто досліджувати нові смаки, є ідеальна заміна майонезу. Трохи креативності — і ви зможете насолоджуватися улюбленими стравами без шкоди для смаку або здоров'я. Тож відкиньте почуття провини та пориньте у світ смачних та корисних альтернатив. Зрештою, трохи різноманітності робить прийоми їжі більш захопливими.

Нагадаємо 5 соусів, яких потрібно уникати за будь-яку ціну.

Раніше Фокус писав про те, що ви можете спробувати кілька рецептів соусів для схуднення.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.