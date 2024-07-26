65-річна Мадонна показала відверті фото з готелю перед прем'єрою "Дедпула і Росомахи"

Медж не звертає уваги на хейтерів, які дорікають їй у тому, що її вбрання і спосіб життя не відповідають її віку, і насолоджується кожним моментом.

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Американська попдіва Мадонна у свої 65 не збирається миритися з віком і зменшувати оберти. Вона епатує своїх шанувальників відвертим вбранням і гарячими фото в соцмережах, абсолютно ігноруючи будь-яку критику на свою адресу. Нещодавно Медж відвідала прем'єру супергеройського бойовика "Дедпул і Росомаха" в Нью-Йорку, а потім, за кілька днів після заходу, порадувала мільйони фанатів знімками з червоної доріжки, а також закулісними знімками.

Мадонна позувала в чорному боді з глибоким декольте, доповненому панчохами і рукавичками в сітку, чорними черевиками на підборах і дизайнерськими окулярами Miu Miu.

Пізніше зірка додала до ансамблю двобортну чорну сукню-пальто довжиною до середини стегна, доповнивши образ безліччю діамантових намист, зокрема культовим логотипом New York Yankees NY.

Співачка з'явилася на червоній доріжці в театрі Девіда А. Коха зі своїми 11-річними близнюками Естер і Стеллою. Разом із дітьми вона позувала з Раяном Рейнольдсом і Г'ю Джекманом, які зіграли головні ролі в картині.

На одному чорно-білому знімку з готельного номера перед виходом зірка позує, млосно дивлячись у камеру. На іншому фото вона за повного макіяжу розвалилася на кріслі у своїй гримерці та тримає в руках косметичку, на якій вишиті її ініціали та серце.

Є в каруселі і фото з кінотеатру, де вона сидить у кріслі в очікуванні початку показу.

Хоча Мадонну, безумовно, не чекали на червоній доріжці "Дедпула і Росомахи" в Нью-Йорку, це сталося після того, як з'ясувалося, що зірки і режисер Шон Леві звернулися до неї за дозволом використовувати її пісню 1989 року Like a Prayer.

"Це справді включало особистий візит до Мадонни, де ми показали їй послідовність, у якій буде використовуватися Like a Prayer", — розповів 55-річний Леві Джесс Кейгл у своєму шоу Sirius XM.

"Була велика справа попросити про це і, звісно, ще більша справа використати це. Ми пішли і зустрілися з нею і якось показали їй, як це використовується, де і чому", — додав Раян Рейнольдс.

Він навіть запитав одного з членів команди Мадонни, як до неї звертаються, коли бачаться вперше.

Раніше Фокус писав, що Мадонна показала нового молодого бойфренда.