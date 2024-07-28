Тільки легкість: 5 продуктів, які потрібно їсти на вечерю, щоб допомогти травленню

Наприкінці дня вечеря може бути єдиним джерелом насолоди та розслаблення. Однак, обираючи продукти для вечірнього прийому їжі, не забувайте про те, що організм перетравлюватиме їх усю ніч, і від того, як він впорається, залежатиме ваше самопочуття зранку.

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Ви можете проковтнути на вечерю тарілку сирної пасти або перехопити сендвіч із фастфуду дорогою додому, але в будь-якому разі ви шукаєте щось швидке, легке і водночас ситне. Але важко передбачити реакцію вашого організму після того, як ви закінчите їсти, оскільки ваше тіло тільки почне перетравлювати те, що всередині. За словами дипломованого дієтолога Еліс Вагнер, стрес від щоденних обов'язків може змусити людей обирати не зовсім здорові продукти в стані тривоги. "Хронічний стрес може змінити нашу травну систему, сповільнюючи приплив крові до наших травних органів, внаслідок чого шлунково-кишковий тракт замерзає", — пояснює Вагнер. "Він може сповільнити вироблення слини та основних травних ферментів, що ускладнює розщеплення їжі та вивільнення її поживних речовин". Тому потрібно більш усвідомлено ставитися до своїх харчових звичок і вибору продуктів для вечірнього прийому їжі. Про це пише Real Simple

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"Коли ми не перетравлюємо їжу належним чином, бо з'їли надто багато або надто напружені, це може призвести до порушення режиму сну і дискомфорту протягом ночі, впливаючи на нашу здатність прокидатися вранці відпочилими та енергійними", — пояснює дієтологиня. Ви не лише жертвуєте своїм фізичним комфортом, ви також нехтуєте своїм психічним здоров'ям. Тож, щоб допомогти своєму травленню, потрібно у вечірній час вживати такі продукти.

Пісний білок

Фото: Freepik

Пісний білок — це яйця, боби та горіхи — вони містять багато поживних речовин і мало жиру, що ідеально підходить для допомоги травленню. Усвідомлене споживання цих продуктів сприяє виділенню шлункової кислоти під час травлення, що розщеплює їжу, прискорює метаболізм і при цьому залишає відчуття ситості.

Імбир

Хоча імбир може не бути вашим фаворитом, коли справа стосується вечері, вживання його в різних формах може допомогти травленню. Імбир покращує моторику шлунково-кишкового тракту та збільшує виділення слини, тобто чим більше ми їмо, тим легше перетравлюється їжа.

Зелень

Фото: Freepik

Усім відомо, що листова зелень — це не те, від чого більшість людей божеволіють. Однак вона забезпечує достатньо поживних речовин і клітковини, щоб допомогти травленню і підживити ваш організм енергією. Листова зелень, така як шпинат, капуста і рукола, також містить особливі цукри, які сприяють розвитку корисних кишкових бактерій. Що більше листової зелені ви їсте, то краще почуватиметеся.

Трав'яні чаї

Трав'яні чаї це не їла, але вони чудово поєднуються з будь-якою їжею. "Вживання трав'яних чаїв, таких як імбирний, м'ятний або ромашковий, після вечері може заспокоїти травну систему і сприяти кращому травленню", — каже дієтологиня. Після вечері подумайте про те, щоб зробити собі чашку гарячого чаю, щоб розслабити шлунково-кишковий тракт і зменшити дискомфорт.

Пробіотична газована вода

Фото: Freepik

Пробіотичні газовані напої, наприклад, комбуча, не тільки ароматні та смачні, вони також чудово підходять для травлення. Вони містять клітковину, допомагають травленню і покращують функції нашої імунної системи. Хоча їх не слід використовувати як добавки до волокнистої їжі, ці напої чудово доповнять вашу вечерю.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця