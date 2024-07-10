Здуття та дискомфорт: 6 молочних продуктів, які можуть нашкодити травленню

Молочні продукти є основним продуктом у багатьох дієтах, але для деяких людей вони можуть стати джерелом дискомфорту і проблем із травленням. Дізнайтеся, які саме продукти можуть нести загрозу.

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Деякі молочні продукти можуть нашкодити травленню, спричинивши здуття живота, гази та навіть серйозніші проблеми з травленням. Непереносимість лактози та чутливість до молочних білків є поширеними винуватцями цих проблем. Але розуміння того, як молочні продукти впливають на ваш організм, і виявлення конкретних продуктів, що спричиняють проблеми, може допомогти вам відрегулювати харчування, щоб підтримувати здоров'я кишечника. Про молочні продукти, яких слід уникати, якщо ви хочете мінімізувати здуття живота та інші проблеми з травленням, пише She Finds.

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Молоко

Фото: Freepik

"Для правильного травлення лактози, цукру, який природним чином міститься в молоці, необхідний фермент лактаза. Непереносимість лактози виникає, коли організм не виробляє достатньо лактази, що призводить до здуття живота, газів, діареї та спазмів шлунку після вживання молока", — каже дипломована дієтологиня та нутриціологиня Крутіка Нанаваті.

Вона також додає, що незбиране молоко містить багато жиру, що може сповільнити травлення і призвести до відчуття млявості або дискомфорту.

Сир

Сир — улюблений молочний продукт, який використовується в багатьох стравах по всьому світу, але він також може стати причиною проблем із травленням.

"Тверді сири, такі як чеддер або пармезан, містять менше лактози, ніж молоко, але деякі люди з непереносимістю лактози все одно можуть відчувати проблеми. Витримані сири можуть містити багато тираміну, аміну, який може спричиняти головні болі та дискомфорт у травленні в деяких людей", — зазначає дієтолог. "Знежирені сири містять більше жиру, що може викликати млявість травлення".

Морозиво

Фото: Freepik

Високий вміст жиру в морозиві може сповільнити травлення, спричиняючи відчуття ситості та здуття живота. Жирна їжа перетравлюється довше, що може сприяти уповільненню травлення.

"До складу морозива входять молоко і вершки, тому в ньому багато лактози, що може бути проблематично для людей з непереносимістю. У морозиві часто багато цукру і жиру, що сприяє здуттю живота і уповільненню травлення", — каже Нанаваті.

Йогурт із добавками

Хоча пробіотики в йогурті, як правило, корисні, вживання їх у надто великих кількостях, особливо ароматизованих йогуртах, іноді може призвести до розладу травлення, включно з газоутворенням і здуттям живота, особливо у людей, які не звикли до великого споживання пробіотиків.

"Хоча йогурт містить живі й активні культури, які можуть допомогти травленню, деякі йогурти, в основному ароматизовані, містять багато лактози. Доданий цукор в ароматизованих йогуртах може сприяти здуттю живота і порушувати мікрофлору кишечника", — каже Нанаваті.

Вершкове масло

Фото: Freepik

Споживання великої кількості олії може перевантажити травну систему, особливо в поєднанні з іншими жирними продуктами. Це може призвести до розладу шлунка та здуття живота.

"Хоча вершкове масло не є суттєвим джерелом лактози, у ньому багато жиру. Надмірне споживання жиру може сповільнити травлення і призвести до дискомфорту", — каже дієтологиня.

Сметана

Сметана містить багато жиру, що може уповільнити травлення і призвести до дискомфорту, а також здуття живота.

Нанаваті зазначає, що "сметана містить лактозу, хоча ферментація може трохи знизити її вміст, але люди з непереносимістю лактози можуть, як і раніше, відчувати проблеми з травленням".

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.