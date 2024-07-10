Вздутие и дискомфорт: 6 молочных продуктов, которые могут навредить пищеварению

Молочные продукты являются основным продуктом во многих диетах, но для некоторых людей они могут стать источником дискомфорта и проблем с пищеварением. Узнайте, какие именно продукты могут нести угрозу.

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Некоторые молочные продукты могут навредить пищеварению, вызвав вздутие живота, газы и даже более серьезные проблемы с пищеварением. Непереносимость лактозы и чувствительность к молочным белкам являются распространенными виновниками этих проблем. Но понимание того, как молочные продукты влияют на ваш организм, и выявление конкретных продуктов, вызывающих проблемы, может помочь вам отрегулировать питание, чтобы поддерживать здоровье кишечника. О молочных продуктах, которых следует избегать, если вы хотите минимизировать вздутие живота и другие проблемы с пищеварением, пишет She Finds.

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Молоко

Фото: Freepik

"Для правильного пищеварения лактозы, сахара, который естественным образом содержится в молоке, необходим фермент лактаза. Непереносимость лактозы возникает, когда организм не вырабатывает достаточно лактазы, что приводит к вздутию живота, газам, диарее и спазмам желудка после употребления молока", — говорит дипломированный диетолог и нутрициолог Крутика Нанавати.

Она также добавляет, что цельное молоко содержит много жира, что может замедлить пищеварение и привести к ощущению вялости или дискомфорта.

Сыр

Сыр — любимый молочный продукт, который используется во многих блюдах по всему миру, но он также может стать причиной проблем с пищеварением.

"Твердые сыры, такие как чеддер или пармезан, содержат меньше лактозы, чем молоко, но некоторые люди с непереносимостью лактозы все равно могут испытывать проблемы. Выдержанные сыры могут содержать много тирамина, амина, который может вызывать головные боли и дискомфорт в пищеварении у некоторых людей", — отмечает диетолог. "Обезжиренные сыры содержат больше жира, что может вызвать вялость пищеварения".

Мороженое

Фото: Freepik

Высокое содержание жира в мороженом может замедлить пищеварение, вызывая чувство сытости и вздутие живота. Жирная пища переваривается дольше, что может способствовать замедлению пищеварения.

"В состав мороженого входят молоко и сливки, поэтому в нем много лактозы, что может быть проблематично для людей с непереносимостью. В мороженом часто много сахара и жира, что способствует вздутию живота и замедлению пищеварения", — говорит Нанавати.

Йогурт с добавками

Хотя пробиотики в йогурте, как правило, полезны, употребление их в слишком больших количествах, особенно ароматизированных йогуртах, иногда может привести к расстройству пищеварения, включая газообразование и вздутие живота, особенно у людей, которые не привыкли к большому потреблению пробиотиков.

"Хотя йогурт содержит живые и активные культуры, которые могут помочь пищеварению, некоторые йогурты, в основном ароматизированные, содержат много лактозы. Добавленный сахар в ароматизированных йогуртах может способствовать вздутию живота и нарушать микрофлору кишечника", — говорит Нанавати.

Сливочное масло

Фото: Freepik

Потребление большого количества масла может перегрузить пищеварительную систему, особенно в сочетании с другими жирными продуктами. Это может привести к расстройству желудка и вздутию живота.

"Хотя сливочное масло не является существенным источником лактозы, в нем много жира. Чрезмерное потребление жира может замедлить пищеварение и привести к дискомфорту", ​​— говорит диетолог.

Сметана

Сметана содержит много жира, что может замедлить пищеварение и привести к дискомфорту, а также вздутию живота.

Нанавати отмечает, что "сметана содержит лактозу, хотя ферментация может немного снизить ее содержание, но люди с непереносимостью лактозы могут по-прежнему испытывать проблемы с пищеварением".

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.