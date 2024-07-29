Радить дієтолог: 8 продуктів, які щодня їдять довгожителі Японії

Японія є батьківщиною одних з найбільш довгоживучих людей у світі. Дієтологиня з Японії розповіла про місцеві звички харчування та продукти, які вони їдять щодня.

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Японія є однією з основних блакитних зон — місць, де спостерігається особливо висока тривалість життя. Секрети довголіття цих людей — це усвідомлене харчування та дотримання Ікігай, японської концепції, яка перекладається як пошук свого призначення. Дієтологиня та експертка з довголіття Мічіко Томіока назвала продукти, які щодня їдять у Японії, щоб прожити довше і щасливіше життя. Про це пише CNBC.

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Матча

Фото: Freepik

"Моя 99-річна тітка починає кожен день із матчу, і я теж. Я обов'язково подаю його в спеціальних мисках, які вона мені подарувала", — ділиться Томіока.

Зелений чай має багато переваг для здоров'я. Він містить вітамін C, вітамін B, клітковину і білок, а також протизапальні поліфеноли, які борються з хворобами. Ці природні сполуки багаті антиоксидантами, поживними речовинами, що захищають клітини від пошкодження.

Ферментовані продукти

Одні з найпопулярніших страв у Японії — місо (ферментована соєва паста, часто використовувана в супі), натто (ферментовані соєві боби) і нукадзуке (ферментовані овочі, мариновані в рисових висівках).

Ферментовані продукти багаті на пробіотики, які допомагають травленню і засвоєнню їжі, а також можуть знизити ризик захворювань."У кожному регіоні Японії є унікальні види місо та солінь, залежно від погоди, врожаю, культури та способу життя. Іноді буває важко знайти високоякісне місо тут, у Нью-Йорку, тому я готую своє власне з трьох інгредієнтів: соєвих бобів, рису кодзі та морської солі", — каже Томіока.

Квасоля

Фото: Freepik

"Моя кухня не обходиться без едамаме, кінако (соєвого порошку), несолодкого соєвого молока і, звісно ж, домашнього натто і місо. Соєві боби багаті клітковиною, вітамінами групи В, калієм і поліфенолами, такими як ізофлавони", — каже дієтологиня. "Я теж люблю червону квасолю, вона багата на поліфеноли, клітковину, калій, білок, вітаміни групи В — усе це може допомогти запобігти запаленню".

Водорості

В Японії ви можете знайти водорості — відомі як кайсо — у багатьох стравах і закусках. Цей смачний продукт має багато переваг для здоров'я, він низькокалорійний і багатий на клітковину. Водорості також містять безліч необхідних мінералів і вітамінів, включно з йодом, залізом, калієм, магнієм, вітаміном B12 і жирними кислотами омега-3.

"На моїй кухні завжди є від п'яти до десяти видів водоростей. Усі вони мають різні смаки та кулінарне застосування. Наприклад, я додам водорості комбу в суп місо із сушеними грибами або зроблю салат із водоростями, такими як вакаме і хідзікі. Або я використовую водорості кантен та червону бобову пасту, щоб приготувати смачні веганські солодощі", — каже дієтологиня.

Тофу

Фото: Freepik

"Я велика прихильниця тофу, тому що він забезпечує протеїном, який ви могли б отримати з м'яса і молочних продуктів, але без холестерину. Він також досить універсальний і завжди в моєму списку покупок, тому що його можна використовувати в багатьох різних типах страв", — каже Томіока.

Його можна приготувати у вигляді бургера, у галушках, з овочами та смаженим рисом, у супі, у веганському карі, у хумусі, як гарнір, як заправку для салату та соуси і навіть як десерт.

Кунжут

"Насіння кунжуту — мій кулінарний супергерой! Смажене коричневе або чорне насіння кунжуту — для мене основа кухні, як і тахіні. Зазвичай я обсмажую овочі та смажений рис із меленим насінням кунжуту або пастою замість олії, щоб отримати всі переваги", — каже дієтологиня.

Насіння кунжуту багате на вітаміни B і E, білок, клітковину і мінерали, такі як магній, кальцій і фітостероли, які допомагають контролювати рівень холестерину.

Гриби шиїтаке

Фото: Freepik

Шиїтаке — це базовий інгредієнт багатьох японських страв. Цей гриб багатий на білок і вітаміни D і B, а також містить лентинан — полісахарид, який допомагає боротися із запаленням.

Імбир

Не тільки в Японії, а й в усьому світі імбир відомий як цілюща їжа, що допомагає підвищити імунітет та обмін речовин. Він підсилює смак страв і допомагає довше зберегти свіжість продуктів.

"Я додаю щедру кількість імбиру в суп місо і використовую його в заправках, соусах, маринадах і солодощах. Це ідеальна добавка до нукадзуки, натто, риби та локшини. А цілий рік, щоб боротися з хворобами, я люблю чашку імбирного чаю з сушеними ягодами годжі, корицею, матча і кудзу", — каже Томіока.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця