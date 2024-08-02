Наталія Могилевська зворушила кадрами з двома доньками (відео)

Артистка відзначає 49-річчя з найближчими людьми. Рідні підготували їй сюрприз.

Related video

Українська співачка Наталія Могилевська відзначила день народження в компанії доньок та чоловіка. Відео іменинниця опублікувала в Instagram.

2 серпня 2024 артистці виповнилося 49 років. З цієї нагоди Софія та Мішель вручили разом з татом Валентином мамі букет квітів й показали, як святково задекорували терасу будинку, на якій можна побачити кульки зі словами "З днем народження" англійською.

Згодом Наталія Могилевська задмухала свічки на торті та пострибала на ліжку з доньками. До них також приєднався домашній улюбленець.

Наталія Могилевська з доньками

Окрім отримання подарунків, співачка також "вручила" чоловіку Валентину пісню, у якій оспівує свої почуття.

"Валік, ми тобі з дівчатами підготувати сюрприз. Хочемо подякувати за твою турботу, добре серце й за найпрекрасніше рішення в житті – стати мамою. У мене день народження кожен день тому, що поруч ти… Я вдячна Богу за тебе, мій коханий, за наших дітей і за те, що ми щасливі", — звернулася до обранця українська знаменитість.

Наталія Могилевська

Перед цим артистка зізналася, що рідні ретельно готували їй сюрприз.

"Закрили мене у кімнаті, сказали до ранку не виходити. Напевне готують сюрприз. Я так рано не лягала навіть у дитинстві", — розповіла Наталія.

Нагадаємо, Наталія Могилевська показала свого чоловіка.

Також Фокус писав про незвичний подарунок Наталії Могилевської донькам.