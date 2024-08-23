Копія батька: син Джека Ніколсона вирушив у відпустку зі своєю коханою до Португалії (фото)

Рей Ніколсон понад рік зустрічається зі знаменитою португальською моделлю. Уперше вони дебютували як пара на червоній доріжці в березні на вечірці Vanity Fair.

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Син легенди Голіївуду Джека Ніколсона Рей вирушив у відпустку зі своєю коханою, моделлю Victoria's Secret Сарою Сампайо в Португалію. Сара в Instagram поділилася знімками з чудового відпочинку на її батьківщині.

32-річний актор зустрічається з 33-річною моделлю з липня 2023 року. На Піренейському півострові вони насолоджуються прогулянками, спілкуються з сім'єю Сампайо та друзями. На деяких знімках Рей і Сара зображені на вітрильній прогулянці з її родичами, а на іншому — актор відпочиває на палубі. Також пара милується мальовничими околицями.

"Друзі сім'ї вдома! Спасибі @dourocaptain за те, що влаштували нам милу прогулянку під вітрилом по мостах Порту! Обов'язково відвідайте це місце, якщо приїдете в гості", — підписала вона карусель фотографій.

Вперше Рей і Сара дебютували як пара на червоній доріжці в березні на вечірці Vanity Fair з нагоди вручення премії "Оскар". Молодший Ніколсон був дуже схожий на молоду версію свого знаменитого батька в сірому костюмі і шовковій сорочці, тоді як Сара вразила присутніх красивою сукнею без бретелей бордового і чорного кольорів від Zuhair Murad.

Рей Ніколсон і Сара Сампайо Фото: Getty Images

Рей побудував кар'єру в кіноіндустрії. Він знявся разом із Даян Крюгер у фільмі Ніла ЛаБута 2022 року "З нізвідки", а також зіграв безліч ролей в інших фільмах, як-от "Дещо від Тіффані", "Лава запасних" і "Паніка".

Він народився в сім'ї Джека Ніколсона і його колишньої партнерки Ребекки Бруссард, з якою в актора "Сяйва" також є дочка Лоррейн.

У Джека п'ятеро дітей від чотирьох різних жінок, а також дочка Тесса Гурін, яку він ніколи публічно не визнавав своєю.

Нагадаємо, 23 квітня Фокус писав про те, що знаменитий актор Джек Ніколсон став самітником.