Прикрашання холодильників: чому новий тренд із "Бріджертонів" шкідливий для здоров'я (відео)

Дивний тренд захлеснув TikTok і продовжує набирати обертів.

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Шанувальники серіалу "Бріджертони" запустили новий вірусний тренд у TikTok. Вони прикрашають свої холодильники свіжими квітами, саморобними рамками для фотографій, дзеркалами, плетеними кошиками з фруктами й овочами та іншими дрібничками. Однак фахівці попереджають, що не варто оформляти холодильники в стилі історичної драми, тому що це загрожує проблемами зі здоров'ям, пише The Telegraph.

Агентство зі стандартів харчових продуктів застерегло від нової моди, заявивши, що зберігання продуктів поруч із такими предметами може бути небезпечним для здоров'я.

Фахівці закликають не зберігати продукти в контейнерах, які використовувалися для інших цілей, і складати їх у герметичні пакети або контейнери, щоб уникнути ризику перехресного зараження шкідливими бактеріями.

Холодильники необхідно підтримувати за температури від нуля до п'яти градусів за Цельсієм, стверджує контролюючий орган, а сирі продукти, включно з м'ясом, слід зберігати закритими.

Лора Маунтфорд, гуру з прибирання будинку з більш ніж мільйоном підписників у соціальних мережах, розкритикувала це божевілля.

"Краса — це добре, але якщо вона не додає цінності вашому повсякденному життю, то вона не буде довговічною. Ви можете купити так багато акрилових коробок для будь-якого типу продуктів, і їх набагато легше правильно мити… холодильник — не місце для плетеного кошика", — заявила вона.

Прихильники дизайну холодильників кажуть, що це служить як естетичній, так і функціональній меті. Багато хто стверджує, що це допомагає їм упорядкувати всі свої продукти і прибрати все зайве.

Але критики звинувачують цю тенденцію в тому, що вона є рисою середнього класу, яка "витрачає час даремно".

Блогер Shabaz Saussс із майже чотирма мільйонами підписників в Instagram і TikTok, опублікував відео, в якому він висміює декорування холодильника.

"Привіт, ти бідний, ти можеш цього не розуміти, але дозволь мені показати тобі декорування холодильника. Ви не додаєте керамічних лебедів із квітами або шкатулки зі справжніми коштовностями всередині холодильника… ви намагаєтеся бути таким безробітним, але не можете. Ви не можете дозволити собі заповнити свій холодильник, не кажучи вже про декорування холодильника", — сказав він.

Тоді як деякі експерти з кухні вважають, що ця тенденція залишиться переважно онлайн-феноменом, інші припускають, що вона може стати більш постійною з появою на ринку нових моделей прозорих холодильників.

Таня Веллер, директорка з маркетингу цифрової техніки в Samsung Electronics UK, каже, що дизайн холодильника — це "кумедна, креативна тенденція, яка дає вам змогу організовувати повсякденні продукти харчування та прикрашати ділянку вашої кухні, яку не завжди видно, але з деякими моделями це може стати дедалі важливішим".

Вона вважає, що в організації їжі та скороченні харчових відходів є практичний бік:

"Організованість не тільки має гарний вигляд, а й допомагає вам стежити за продуктами і планувати сімейні обіди".

Раніше Фокус писав, що акумулятор за 20 гривень "врятує" холодильник без світла.