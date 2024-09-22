22 вересня 2024 року: пророка Іони — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна купувати і їсти рибу та виходити з дому до світанку.

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Що сталося 22 вересня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять пророка Іони. Колись він отримав від Господа видіння з велінням іти в Ніневію, щоб передбачити загибель міста. Але Іона не зробив цього, а поплив до Іспанії. Його корабель потрапив у бурю, моряки за допомогою жереба дізналися, що це через Йону, і викинули пророка в море. Там його проковтнув кит. Після трьох днів у череві кита Іона знову отримав видіння йти до Ніневії, і цього разу він послухався. Пророк вважається покровителем моряків.

Також 22 вересня в Україні святкують Національний день партизанської слави України.

Що не можна робити 22 вересня:

купувати і їсти рибу;

виходити з дому до світанку;

фарбувати волосся;

рубати дерева.

Народні прикмети та повір'я:

грім — взимку буде мало снігу;

місяць червоного кольору — скоро буде вітряно;

яка погода цього дня, такою вона буде весь місяць;

увечері тепліше, ніж удень — до штормового вітру.

День ангела святкують:

Олександр, Олексій, Василь, Григорій, Дмитро, Захар, Йосип, Микита, Сергій, Анна.

Народилися 22 вересня:

1958 рік — Андреа Бочеллі, італійський співак (тенор);

1976 рік — Роналдо, бразильський футболіст, дворазовий чемпіон світу (1994, 2002);

1987 рік — Том Фелтон, британський актор кіно (відомий роллю Драко Малфоя у фільмах про Гаррі Поттера), телебачення й озвучування, співак.

Також цього дня:

1002 рік — засновують місто Хотин (Чернівецька область, Україна);

1862 рік — президент США Авраам Лінкольн оголошує про звільнення негрів-рабів;

1993 рік — прем'єр-міністра України Леоніда Кучму відправляють у відставку.

Також Фокус писав календар церковних свят на вересень 2024 року