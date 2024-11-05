10 євро за банку: туристам в Італії почали продавати свіже повітря з озера Комо

Автор ідеї — Давіде Абігнейл. Він вважає, що повітря в банці — оригінальний, веселий і навіть провокаційний сувенір, який можна легко перевозити у валізі.

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Комунікаційна компанія ItalyComunica пропонує своїм клієнтам "справжнє повітря мальовничого озера Комо", продаючи його за ціною €9,90 ($11) за банку, повідомляє CNN. У такий спосіб туристам надали можливість, окрім фотографій, сувенірів і вражень, привезти додому і дуже незвичайний "трофей".

У кожній банці — 400 мілілітрів "100% справжнього повітря", зібраного з озера Комо. Це місце, що стало останніми роками дуже популярним, також позиціонується як притулок знаменитостей, оскільки там розташована вілла Джорджа і Амаль Клуні, а також локація для зйомок голлівудських фільмів ("Казино Рояль" і "Дім Гуччі").

За даними туристичного бюро Ломбардії, торік озеро Комо відвідали понад 5,6 мільйона осіб із різних країн світу.

Автором ідеї торгувати повітрям став фахівець з маркетингу Давіде Абігнейл. Спочатку він створив сайт електронної комерції з продажу постерів озера Комо, побачивши масу постерів Сан-Франциско і Лос-Анджелеса під час свого медового місяця 2022 року, а потім переключився на "консервоване повітря".

За словами Давіде, він створив оригінальний, веселий і навіть провокаційний сувенір, який можна легко перевозити у валізі.

У кожній банці — 400 мл справжнього повітря з озера Комо Фото: Italycomunica srl

"Це не продукт, це відчутний спогад, який ви носите у своєму серці", — сказав Абігнейл, додавши, що тільки-но туристи повернуться додому і відкриють банку, вони зможуть повторно використовувати її як сувенірну підставку для ручок.

Зі свого боку мер Комо Алессандро Рапінезе не дуже в захваті від ідеї продавати повітря. За його словами, краще б туристи купували шовкові шарфи, якими дуже славиться цей регіон. Водночас він не стане перешкоджати бізнес-ідеї Абійгнейла.

"Це нова ідея, але не для всіх. Але як мер одного з найкрасивіших міст Італії, якщо хтось хоче забрати частину свого повітря додому, це нормально, якщо він також відвезе прекрасні спогади про це місце", — зазначив він.

Озеро Комо

Абігнейл — не перший, хто вирішив торгувати повітрям. У Неаполі, наприклад, місцеве повітря продають уже багато років, а 2020 року одна британська компанія почала продавати пляшки "справжнього" повітря з Англії, Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії, щоб забезпечити жителів Великої Британії за кордоном ароматом дому.

В Ісландії туристи теж можуть купити балончик із місцевим повітрям. У 2015 році подібний товар пропонували і в Канаді. Особливим успіхом він користувався у гостей з Китаю.

Раніше Фокус писав, що басейн на віллі пропагандиста Володимира Соловйова на озері Комо залили червоною фарбою, а у його матері виявили ще один особняк в Італії.