Подарунки із секонд-хенду: що і як правильно вибрати, щоб порадувати, а не образити

Часи, коли презент, придбаний у секонд-хенді або на барахолці, вважався чимось образливим, давно минули. Зараз навпаки, багато хто намагається знайти там щось особливе. Однак, купуючи подарунок у секонд-хенді, ви маєте бути впевнені, що людина, якій він призначається, правильно відреагує на нього.

Продовжуючи тему секонд-хендів, не можна обійти стороною тему купівлі подарунків у таких магазинах, адже Різдво і Новий рік не за горами. Любителі речей з історією розуміють, що в комісіонках і на барахолках можна знайти по-справжньому унікальні речі, які потішать і захоплять тих, хто розуміється на них. Як правильно вибирати і дарувати подарунки, придбані в секонд-хендах, розповідає The Guardian.

Якщо раніше річ із секонд-хенду вважалася образливим і навіть образливим подарунком, оскільки асоціювалася з економією і неповагою, то зараз часи змінилися. Просто для розуміння: світовий ринок "уживаних" речей оцінюють у $130 млрд, а до 2028 року він зросте до $350 млрд, а за результатами опитування, проведеного ресурсом Vinted, кожен шостий із респондентів готовий дарувати тільки уживані речі.

У зв'язку з таким поворотом сформувалася низка правил етики, які пояснюють, як обрати і як правильно піднести подарунок із секонд-хенду.

Говоріть правду

Якщо ви обрали для когось із друзів чи близьких подарунок на секонд-хенді, не приховуйте цього. Якщо ви знаєте, що вінтажні речі — те, що любить людина, їй буде приємно дізнатися про ваші спроби знайти для неї щось особливе. Але якщо ви, купивши в комісіонці або на секонд-хенді якусь унікальну брендову річ, наприклад, кераміку, гарну ляльку або прикрасу від відомого бренду (а таке там трапляється доволі часто), брехатимете, що витратили на неї купу грошей, купивши оригінал у дорогому магазині, це вам честі не зробить. Та й не факт, що хтось інший не розкриє історію походження вашого подарунка.

Доречність

Якщо ви вирішили порадувати когось вінтажною річчю, важливо знати, чим захоплюється людина, якій збираєтеся шукати подарунок.

"Ретельно підібраний вінтажний подарунок — це скарб. Це продумана річ, яка додасть оселі справжнього характеру", — каже Хлоя Макдональд, яка продає вінтажні товари для дому. Наприклад, свічники та підставки для книжок з масиву дерева, онікса та алебастру – бажані подарунки в грудні. Анна О'Браєн, продавчиня на Depop і продавчиня автомобілів з Frome, пропонує зосередитися на речах, які зростають у ціні з віком, наприклад, на перших виданнях романів або одязі, розробленому, щоб витримати випробування часом. Для гарантованої сентиментальної цінності вона пропонує вибрати щось, пов'язане з особистим. Наприклад, це може бути бодік для дитини з роком її народження, книга улюбленого автора або платівка з архівними мелодіями.

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Дитячі речі від відомих брендів

Не секрет, що багато хто з тих, хто є постійними клієнтами секонд-хендів, у перший день завезення поспішають розібрати максимум люксових речей. Як правило, це дуже якісний одяг від відомих брендів. Потім вони найчастіше перепродують його вже у своїх соцмережах, але набагато дешевше, ніж речі на сайтах цих марок. Ось там можна шукати одяг у подарунок дітям на свята: піжами, речі для зовсім маленьких тощо.

Другий варіант роздобути такі речі — вирушити на "полювання" самостійно. Але будьте готові до черг і штурму дверей секонд-хенду в перші хвилини після відкриття.

Переконайтеся, що ваш подарунок має відповідний вигляд

Усі вживані подарунки мають проходити сувору перевірку. Книги перевіряйте на відсутність сторінок, в іграшках замінюйте батарейки, одяг віднесіть в екологічну хімчистку. Якщо ви купуєте розкішний брендовий одяг секонд-хенд, переконайтеся, що це не підробка.

Доповніть свій подарунок

Ейпріл Салсбері, фахівець з вінтажних речей, вважає, що якщо знайти ідеальне поєднання для подарунка, купленого в секонд-хенді, то його емоційна цінність стане набагато вищою. Вона пропонує поєднувати бестселер з кашеміровим джемпером, купленим у благодійному магазині, або вінтажний графин з пляшкою червоного.

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Красива упаковка

Якщо вам пощастило відхопити в секонд-хенді брендову сукню з колекції іменитого дизайнера в подарунок, не варто здешевлювати свій подарунок дешевим обгортковим папером і скотчем. Розщедріться на гарний вінтажний папір і упакуйте сукню, перев'язавши подарунок оксамитовою стрічкою, додавши гілочку ялинки і краплю парфумів, щоб зробити радість від презенту яскравішою.

Раніше Фокус писав, які речі категорично не можна купувати в секонд-хенді.