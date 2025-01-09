Вогонь знищив будинок сина Байдена в Малібу (фото)

Гантер знімав будинок за $15 800 і облаштував у ньому свою художню студію.

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Масштабні лісові пожежі, що спалахнули в Лос-Анджелесі, дісталися до Малібу. Серед тих, хто втратив свої будинки в цьому районі, опинилася не тільки Періс Гілтон, а й син 46-го президента США Джо Байдена, Хантер, повідомляє Daily Mail, публікуючи фото руїн, що залишилися від маєтку, орендованого сином глави держави за $15 800 на місяць.

Замість будинку за $4 млн із трьома спальнями і трьома ванними кімнатами з панорамним краєвидом на Тихий океан, зведеного в 1950 их роках, залишилася купа сміття і дві камінні труби.

"Мій син живе тут із дружиною. Учора вони отримали повідомлення, що їхній будинок, імовірно, згорів дотла. Сьогодні здається, що, можливо, він усе ще стоїть, але я не впевнений", — говорив Байден-старший на пресконференції в Санта-Моніці, штат Каліфорнія.

Фото: Twitter

Як показують фото, дім, де Гантер жив із дружиною Мелісою Коен, повністю знищений, як і понад 1000 інших будинків.

Ця розкішна орендна нерухомість в іспанському стилі колись могла похизуватися вишуканою кухнею і "гостьовою студією з власним балконом з видом на океан, що створює ідеальний художній простір". Студія використовувалася Хантером для роботи над картинами, які він писав для фінансування свого способу життя. Усе, що було всередині будинку, згоріло дотла.

Також вогонь знищив сусіднє житло. Його здавала в оренду охорона Хантера з Секретної служби за $16 000 на місяць — рахунок, який оплачували платники податків США.

Цей будинок – один із кількох у Малібу, які Гантер знімав останніми роками. Його попереднє місце проживання також було в цьому пляжному місті.

Незважаючи на втрату будинку через бурхливі лісові пожежі, 2025 рік почався на позитивній ноті для Хантера. У грудні батько помилував його за всі злочини, які він міг скоїти в період з 2014 по 2024 рік. Це поклало край низці давніх юридичних проблем, включно із засудженням у Делавері за брехню у формі купівлі зброї та податковою справою в Лос-Анджелесі.

Гантер визнав себе винним у трьох тяжких податкових злочинах і шести тяжких проступках у справі в Каліфорнії і чекав на вирок. Але після помилування від його батька справу було припинено, і Байден-молодший, якому загрожувало тюремне ув'язнення, залишиться на волі.

Раніше Фокус писав, хто зі знаменитостей втратив свої будинки внаслідок пожеж, які третій день вирують у Лос-Анджелесі.