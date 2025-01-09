Огонь уничтожил дом сына Байдена в Малибу (фото)

Хантер снимал дом за $15 800 и обустроил в нем свою художественную студию.

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Масштабные лесные пожары, которые вспыхнули в Лос-Анджелесе, добрались до Малибу. Среди тех, кто потерял свои дома в этом районе оказалась не только Пэрис Хилтон, но и сын 46-го президента США Джо Байдена, Хантер, сообщает Daily Mail, публикуя фото руин, оставшихся от особняка, арендованного сыном главы государства за $15 800 в месяц.

Вместо дома за $4 млн с тремя спальнями и тремя ванными комнатами с панорамным видом на Тихий океан., построенного в 1950-іх годах осталась груда мусора и две каминные трубы.

"Мой сын живет здесь с женой. Вчера они получили уведомление, что их дом, вероятно, сгорел дотла. Сегодня кажется, что, возможно, он все еще стоит, но я не уверен", – говорил Байден-старший на пресс-конференции в Санта-Монике, штат Калифорния.

Фото: Twitter

Как показывают фото, дом, где Хантер жил с женой Мелиссой Коэн, полностью уничтожен, как и более 1000 других домов.

Эта роскошная арендная недвижимость в испанском стиле когда-то могла похвастаться изысканной кухней и "гостевой студией с собственным балконом с видом на океан, что создает идеальное художественное пространство". Студия использовалась Хантером для работы над картинами, которые он писал для финансирования своего образа жизни. Все, что было внутри дома, сгорело дотла.

Также огонь уничтожил соседнее жилье. Его сдавала в аренду охрана Хантера из Секретной службы за $16 000 в месяц – счет, который оплачивали налогоплательщики США.

Этот дом – один из нескольких в Малибу, которые Хантер снимал в последние годы. Его предыдущее место жительства также находилось в этом пляжном городе.

Несмотря на потерю дома из-за бушующих лесных пожаров, 2025 год начался на позитивной ноте для Хантера. В декабре отец помиловал его за все преступления, которые он мог совершить в период с 2014 по 2024 год. Это положило конец череде давних юридических проблем, включая осуждение в Делавэре за ложь в форме покупки оружия и налоговое дело в Лос-Анджелесе.

Хантер признал себя виновным в трех тяжких налоговых преступлениях и шести тяжких проступках в деле в Калифорнии и ждал приговора. Но после помилования от его отца дело было прекращено, и Байден-младший, которому грозило тюремное заключение, останется на свободе.

Ранее Фокус писал, кто из знаменитостей потерял свои дома в результате пожаров, которые третий день бушуют в Лос-Анджелесе.