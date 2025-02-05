3 детективні серіали на Netflix, які потрібно подивитися просто зараз

Найкращі детективні серіали до найближчих вихідних. Що вибрати для перегляду за пару днів або один вечір холодного лютневого вечора.

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Від "Повільних коней" до "Людвіга" — детективні драми минулого року, які обов'язково потрібно подивитися. Розповідаємо про найкращі детективні серіали Netflix на початку 2025 року. Про це пише theweek.

Серіал "Людвіг" 2024

У цьому "дуже ніжному" шестигодинному фільмі BBC про творця головоломок під псевдонімом Людвіг Девід Мітчелл "так само блискуче незграбний, як і завжди", пише The Guardian. Він грає Джона, який неохоче видає себе за свого брата-близнюка, щоб з'ясувати, чому він зник, на прохання своєї невістки Люсі (Анна Максвелл Мартін). Звичайно, "Джон не зміг би обдурити колег Джеймса", але "Мітчелл, будучи майстром соціальної агонії", обман "розігрується так болісно, як тільки можна побажати".

Приємний, теплий, шестисерійний серіал, ідеальний для вихідних. Він кумедний, милий і приємний. Дуже сподобається шанувальникам британських детективів: там буквально все для вас. Підійде для перегляду всією сім'єю.

Серіал "Повільні коні" 2024 (Сезон 4)

Британський шпигунський трилер — це "ковток свіжого повітря в телевізійному світі, засіяному дрібницями, які не потребують зусиль", — сказав Ерік Кейн у Forbes. "Майстерна" драма, заснована на серіалі Міка Херрона "Будинок Слоу", розповідає про команду неблагополучних агентів МІ-5 на чолі з культовим Джексоном Лембом (Гері Олдман).

Трилер "Повільні коні" за своєю суттю також може бути "таким кумедним, таким напруженим і таким емоційно гострим одночасно". Четвертий сезон починається з Девіда Картрайта (Джонатан Прайс), колишнього важковаговика МІ-5, який дедалі частіше страждає від недоумства, тоді як Лемб намагається розв'язати задачу з бомбою в Лондоні й терористами, які загрожують британській столиці. Шоу "пихате і чітке", написав Нік Гілтон у The Independent, а видатна гра в усіх напрямках "робить цей серіал одним із найкращих на телебаченні".

Серіал "Поки я тебе не вб'ю" 2024

Цей "незвичайний портрет" Делії Балмер рідкісний, безстрашний і "цінує інтелект глядачів", — сказала Люсі Манган у The Guardian. "Безжально конфронтаційна" драма заснована на реальній історії про те, як Балмер пережила неодноразові фізичні та сексуальні напади з боку свого хлопця, засудженого серійного вбивці Джона Суїні.

Актриса Анна Максвелл Мартін демонструє "найкращу роль у своїй кар'єрі" в ролі волелюбної і соціально незграбної Делії. Шон Еванс у ролі Суїні однаково переконливо демонструє "абсолютно страхітливий" образ вбивці. У якомусь сенсі "Поки я не вб'ю тебе" — це класична детективна драма про домашнє насильство, але в новому прочитанні. Зрештою картина висвітлює несамовитий досвід під іншим кутом.

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